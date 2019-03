Incheon ouvre son ciel aux voitures volantes

Ça y est. La Corée du Sud s'y met aussi. Les véhicules volants citadins, plus communément appelé PAV en anglais pour Personal Air Vehicles, vont être testé dans la ville d'Incheon, à deux pas de la capitale Séoul. Un PAV, c'est un véhicule à décollage et à atterrissage vertical, entièrement électrique et conçu pour les déplacements quotidiens dans un milieu urbain.Bénéficiant d'un statut sélectif d'exemptions réglementaires sur les véhicules auto-pilotés dans son ciel,comme moyen de transport dans le centre ville.La ville métropolitaine d'Incheon, qui a sélectionné l'industrie aéronautique comme l'un des huit secteurs prioritaires à développer, a organisé hier une cérémonie afin de célébrer la signature d'un contrat de développement avec un consortium d'entreprises et d'universités. Ce consortium est composé de l'institut coréen de la technologie industrielle (KIIT), le technoparc d'informations commerciales d'Incheon, des universités de Yonsei et de Kyung Hee ainsi que d'entreprises privées.» a assuré Park Nam-chun, le maire d'Incheon, présent lors de la cérémonie. Il compte en effet faire de cette technologie l'un des moteurs de croissance de sa ville.» a-t-il ajouté.Deux designs de véhicules volants éligibles à la commercialisation ont également été présentés. Les deux ont les mêmes dimensions, à savoir 380cm de large, 350cm de long et 180cm de haut, mais leur système de poussée est différent. Les citoyens d'Incheon peuvent voter pour le design qu'ils préfèrent jusqu'au 13 avril prochain et un premier prototype sera disponible d'ici 2021 (pour voter, rendez-vous ici ).D'un point de vue technique, un moteur sans balai sera appliqué au PAV afin de lui assurer des heures de vols prolongées et une stabilité en rotation à grande vitesse. Un bouclier sera également installé en cabine afin d'assurer la sécurité des passagers. Parallèlement, depuis le mois de novembre dernier, la ville a mené un projet financé publiquement à hauteur de 3,8 millions de dollars afin de développer un système de contrôle de vol multicopter.