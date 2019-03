La Corée naturalise un Kényan pour gagner le marathon aux JO de Tokyo

L'idée n'est pas idiote. Tout le monde sait bien que dans tout marathon qui se court autour du monde, à la fin, c'est toujours un kényan qui gagne. C'est la raison pour laquelle Wilson Loyanae Erupe est devenu Oh Joo-han.Son agent a annoncé hier qu'après avoir rempli toutes les conditions administratives avec l'association internationale des fédérations athlétiques (IAAF), Oh pourrait défendre son pays d'adoption, la Corée du Sud, lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.Mais ce n'était pas gagné d'avance. À la base, en décembre 2018, l'IAAF avait accepté la naturalisation d'Erupe mais à une condition : que ces performances ne soient comptabilisées au nom de la Corée qu'à partir d'août 2021.En effet, si Oh Joo-han est naturalisé coréen depuis le mois de septembre 2018, en vertu d'une nouvelle règle de l'IAAF sur les transferts d'allégeance, les athlètes doivent attendre trois ans après leur naturalisation pour pouvoir représenter leur pays d'adoption.Auparavant, les athlètes n'ayant jamais représenté leur pays de naissance ne devait attendre qu'un an pour pouvoir représenter leur pays d'adoption. Mais Oh, qui est affilié au village de Cheonyang depuis 2015 et qui n'a couru que des marathons en Corée du Sud depuis, a réussi à convaincre l'IAAF de reconnaître son allégeance pour la Corée.Pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Oh Joo-han n'a désormais qu'un seul objectif en tête. Repartir de l'archipel nippon avec une médaille de bronze autour du cou. En septembre prochain, il s'élancera dans un marathon international afin de passer sous l barre des 2 heures 11 minutes et 30 secondes, le temps standard pour se qualifier aux Jeux Olympiques.La Corée du Sud fera en sorte de faire venir sa femme et ses enfants afin de le supporter dans son pays d'adoption. Cependant, Oh Joo-han pourrait voir son temps de course à Tokyo (s'il est qualifié) ne pas être enregistré parmi les records coréens par la KAAF (association coréenne pour les fédérations athlétiques).À ce jour, Oh doit passer une période de probation de trois ans avant de voir ses records enregistrés. Donc même s'il bat le record d'un coréen marathonien lors des Jeux Olympiques de 2020, son temps ne sera pas reconnu par la KAAF.