L'âge de la retraite à 65 ans n'empêchera pas le manque de travailleurs

L'annonce faite la semaine dernière est passée comme une lettre à la poste. C'est la cour suprême qui a officiellement déclaré que l'âge légal de la retraite serait de 65 ans, contre 60 ans auparavant. Mais d'après une analyse des statistiques sur la démographie et le monde du travail fournie par le bureau des statistiques coréen, cela ne devrait pas avoir un grand impact sur le fait que la Corée du Sud n'aura bientôt plus assez de main d'oeuvre pour couvrir le nombre d'emplois.En 2030, il devrait il y a avoir 31 millions de personnes en âge de travailler, c'est à dire entre 20 et 65 ans en Corée du Sud. En d'autres termes, il seront moins qu'aujourd'hui alors que l'âge de la retraite était jusqu'à présent fixé à 60 ans : 31,2 millions de personnes en âge de travailler. Comme nous le disions le 1er mars, la population de Corée du Sud va entrer dans une forme de déclin à partir de 2021 ( en savoir plus ici ).Avec un taux de natalité en baisse de manière constante et sous la barre des un pour la première fois de son histoire en 2018, la population coréenne en âge de travailler (15 à 64 ans) a commencé à chuter en 2017. Et encore, la plupart des travailleurs partent à la retraite à 60 ans, pas 64 ou 65 ans. Entre 2016 et cette année, les 20-60 ans sont passés de 31,5 à 31,2 millions dans la péninsule.Et si on exagère la décision de la cour suprême (est-ce vraiment exagérer ?) et que l'on porte l'âge de la retraite à 70 ans d'ici à 2039, les Coréens en âge de travailler ne seront toujours que 31,1 millions selon les projections.Alors que la Corée du Sud compte aujourd'hui 51 millions d'habitants, le bureau des statistiques coréen estime que d'ici 2065, la quatrième économie asiatique ne comptera plus que 36,7 millions d'habitants. et le nombre de personnes en âge de travailler ne sera que de 13,5 millions ! Et encore, cette perspective ne prend pas en compte une chute continue du taux de natalité...Aujourd'hui,. Un âge record parmi les pays membres de l'OCDE. En janvier 2019, près de 4 millions (3,99) de personnes âgées de plus de 60 ans étaient encore actives. Mais les emplois des séniors ne sont généralement pas bien payés et le gouvernement va devoir agir dans ce sens afin d'offrir de vrais emplois aux personnes âgées qui veulent obtenir un complément à leur retraite.