Renault vend ses Twizy au supermarché

Ce n'est pas banal. S'il y a une dizaine d'années déjà, le télé-shopping coréen lançait pour la première fois de son histoire la vente de véhicules en direct à la télévision, E-mart pourra se féliciter d'être le premier hypermarché du pays à proposer des voitures entre les rayons de ses magasins. Le groupe E-mart Inc. a annoncé que 25 de ses magasins proposeront des véhicules électriques de la marque au losange dont les ventes ont atteint les 1 500 unités l'année dernière dans la péninsule.Ce micro-modèle de voiture électrique (2 places) représente 80% de son marché car l'offre est quasi-inexistante en Corée du Sud. Et Renault compte bien envahir la quatrième économie asiatique avec ce quadricycle ! En décembre dernier, il annonçait la délocalisation de sa production de Twizy en Corée via sa marque Renault Samsung Motors dans son usine de Busan où sortent chaque année 270 000 véhicules.En 2018, les ventes de Renault Samsung ont marqué une baisse de 19% par rapport à 2017 avec seulement 209 126 unités écoulées. Et avec le contrat pour la production du Nissan Rogue qui arrive échéance, il faut bien trouver une solution pour rentabiliser et surtout faire fonctionner cette usine. De son côté, E-mart poursuit sa stratégie eco-friendly alors qu'il équipe actuellement ces parkings de stations de recharge pour véhicules électriques (13 magasins déjà équipés et 35 autres à venir dans l'année).