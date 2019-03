Yanolja passe à la vitesse supérieure

veut dire "", mais c'est aussi et surtout le nom d'une application de réservation d'hôtels qui cartonne en Corée du Sud. Créé en 2005, Yanolja enregistrait pas moins de 100 milliards de wons de chiffre d'affaires en 2017 (environ 88 millions de dollars), une hausse de 47% par rapport à l'année précédente. Et si la société a subi des pertes de l'ordre de 11 milliards de wons (contre 3,5 milliards en 2016), elle se justifie par son expansion aussi inattendue que surprenante sur le marché de l'hôtellerie.En 2017, il annonçait vouloir doubler les revenus de la société pour 2018, prévoyant un record des réservations sur l'étranger qui dépasseraient les réservations dans la péninsule. Sur l'année, Yanolja a enregistré pas moins de 15 millions de réservations via son site ou son application.En d'autres termes, une réservation toutes les deux secondes ! Avec plus de 17 000 logements accessibles en Corée et à l'étranger via sa plateforme, Yanolja comptait en mois de juin dernier pas moins de 9,1 millions d'inscrits et 23,6 millions de téléchargements de son application (leader dans les deux catégories sur le marché coréen). À elle seule, la société contrôle 70% du marché des réservations d'hôtels en Corée.Mais Yanolja, ce n'est plus qu'une simple application. Désormais, ils détiennent leur propre chaîne d'hôtels et proposent un service de design et de construction de logements ( www.yanoljalab.com ). Rien que ça. Et niveau développement international, ils ne sont pas en reste.Le groupe a annoncé l'année dernière l'acquisition pour 15 millions de dollars de "" dans Zen Rooms, une startup (2015) d'hôtels low-cost (un peu plus de 1 000 établissements) spécialisée sur l'Asie du Sud-est (Indonésie, Malaise, Philippines, Singapour et Thaïlande). Avec cet investissement, le nombre d'hôtels couvert devrait atteindre les 5 000 sur toute l'Asie d'ici à 2022 (dont sa propre marque d'hôtels).Kim Jong-yoon, chief business officer de Yanolja, voit même plus loin : "" garantissait-il le 24 octobre dernier.Le Vietnam et les Philippines seraient en ligne de mire. En termes de partenariat, Yanolja s'est rapproché de l'agence de voyage nippone Rakuten Lifull Stay ainsi que de l'opérateur d'auberges irlandaises Hostelworld.Le 8 février dernier, la presse annonçait que Yanolja souhaitait faire une levée de fonds de l'ordre de 300 millions de dollars ou plus auprès d'investisseurs étrangers en vendant des parts du groupe. Le groupe mettrait ainsi en vente 15% de ses actions détenus par des investisseurs financiers, soit 150 milliards de wons (133,5 millions de dollars) ainsi que de nouvelles actions émises pour attribution à des tiers d'une valeur de 200 millions de dollars. Morgan Stanley a été sélectionné pour gérer les transactions.Parmi les investisseurs financiers, qui détiennent ensemble 48.96% du capital de la société, il y a Skylake Investment basé à Séoul qui a investi 60 milliards de wons en juin 2017 (53,2 millions de dollars), ainsi que SBI Investment Korea et Hanwha Asset Management.Désormais, c'est son concurrent singapourien Agoda qui devrait se joindre au développement de Yanolja puisqu'un investissement compris entre 30 et 50 milliards de wons (entre 25 et 44,1 millions de dollars) serait sur la table, afin d'aider la société à accroître ses activités internationales.Cet investissement serait fait dans le cadre d'une pré-introduction en bourse de la part de Yanolja qui compte lever 220 milliards de wons. Les deux parties seraient en phase finale des négociations.Singapour semble s'intéresser à Yanolja puisque le fonds souverain GIC serait également intéressé pour se joindre à la pré-introduction en bourse de la société coréenne. Yanolja a chargé Mirae Asset Daewoo pour son introduction en bourse qui "", selon Kim. Le groupe serait estimé à 1 000 milliards de wons (882 millions de dollars).