Combien a généré la K-Pop en 2018 ?

BTS, c'est la sensation 2018 en matière de K-pop, la musique populaire sud-coréenne. Couverture du magazine, discours en anglais aux Nations Unies, participation aux plus grands talk-shows américains, concerts partout dans le monde dont le Stade de France prévu le 7 juin prochain ( ouverture de la billetterie aujourd'hui sur le site du Stade de France ), etc.Si les fans du groupe s'opposent sur le fait que BTS soit ou non considéré comme un genre musical appartenant au monde de la K-pop, il ne fait aucun doute que le succès de ces sept jeunes garçons a fortement contribué à un nouvel essor du monde de la K-pop ces derniers mois.Selon la KCCA, qui est l'agence coréenne des contenus créatifs, les ventes totales liées à l'industrie de la musique en Corée du Sud ont atteint 2 870 milliards de wons (2,23 milliards d'euros) rien que sur la première moitié de l'année dernière, une chiffre en augmentation de 9.2%.Les produits dérivés ont rapporté environ 150 milliards de wons en 2018, l'agence essayant de comptabiliser dans ce chiffre tous les produits créés et vendus de manière privée ainsi que tous les produits piratés. Que ce soit des mugs, des stylos, des t-shirts, des tumblers et autres claquettes, il suffit d'y apposer des photos de BTS, d'EXO, de BLACKPINK ou encore de TWICE pour voir les ventes décoller.Le prix d'une carte avec la photo d'un chanteur ou d'une chanteuse peut aller de 3 000 à 50 000 wons (2,30 à 39 euros). Certaines plus rares atteignent les 100 000 wons (78 euros). "" assure Sung Mi-kyoung, chercheuse au sein de la KCCA.Si l'on prend les résultats des trois sociétés de divertissements SM Entertainment Co., JYP Entertainment Corp. et YG Entertainment Inc., toutes trois cotées en bourse, et représentant les intérêts de la plupart des groupes de K-pop reconnus (hormis BTS qui appartient à une plus petite agence), elles ont généré en ventes combinées d'albums et de contenus musicaux numériques pas moins de 76,69 milliards de wons au premier semestre 2018.Et en termes de ventes de produits dérivés, de royalties et autres recettes liées, c'est un total de 105 440 milliards de wons (82,2 milliards d'euros !). Pour la KCCA, 50% des adolescents coréens ont déjà au moins une fois acheté un produit lié à l'univers de la K-pop." ajoute un expert de la KCCA.