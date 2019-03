Il était une fois Madame Shim...

CHAPITRE 1

Jang Ja-yeon, l'étrange "suicide"





CHAPITRE 2

Le témoin de trop





Yoon Ji-oh

CHAPITRE 3

Moon Jae-in entre dans la danse

CHAPITRE 4

Et soudain apparaît le nom de Madame Shim...

Madame Shim en noir et Madame Oh en blanc

Sur un forum Naver, une internaute s'étonne de voir son post sur le cas de Madame Shim être effacé automatiquement (13 mars 2019)

CHAPITRE 5

La genèse de Madame Shim

CHAPITRE 6

La malédication des 39 ans

39 ans

Ahn Jae-hwan, Choi Jin-sil, Choi Jin-young et Jo Sung-min

39 ans

39 ans

CHAPITRE 7

Madame Shim fait tomber Choi Soon-sil

Ko Young-tae (gauche) et Choi Soon-sil (droite)

Alors que la presse se délecte de l'affaire qui frappe le Burning Sun, les chanteurs de K-pop (Seungri de BIGBANG, Jung Joon-young, Yong Jun-hyung de Highlight, Choi Jong-hoon de FT Island) et autres acteurs et animateurs d'émissions télévisées (Cha Tae-hyun, Kim Jun-ho), le scandale prend une ampleur nationale dont le pays se serait bien passé, au regard de l'importance de la musique K-pop dans la stratégie internationale deimplémentée depuis des années par la gouvernance sud-coréenne.Mais c'est une autre histoire qui est en train de refaire surface. Souvenez-vous... il y a très exactement dix ans, le 9 mars 2009, la jeune actrice Jang Ja-yeon (29 ans) mettait fin à ses jours sur fond d'agressions physiques et sexuelles de la part de personnalités influentes. Une affaire qui attira l'attention du public de par ses étrangetés et ses faits non-concordants.Le témoignage de sa sœur, qui avoua que Jang Ja-yeon lui avait confié qu'elle souhaitait mourir l'après-midi du suicide, permettra à la police de mettre un terme à cette affaire dans laquelle, parmi les arrestations, Kim Sung-hoon, président de l'agence de Jang, sera le seul grand nom retenu (condamné pour avoir prostitué les filles membres de son agence auprès de personnes influentes).Mais là où ça se complique, c'est lorsqu'un policier, sous couvert de l'anonymat, annonce que Jang a laissé non pas 4 pages de notes avant son suicide, mais bien 7 pages. Des notes dans lesquelles elle dénonce nommément les personnes qui l'ont agressé.Des personnes qui sauront faire taire la police ou la justice, comme monsieur Cho, le mari d'une procureur, dont les accusations avec témoin à la clé seront couvertes par le procureur en charge du dossier. Les années suivantes, certains amis de la jeune star décéderont à leur tour. "" conclura la police.L'histoire ne se termine pas là puisque des notes seront retrouvées avec des grands noms formellement identifiés cette fois-ci : Lee Woong-ryeol, président de Kolon, Shin Kyuk-ho, président de Lotte, Jun Chang-geun, producteur de KBS, Jun Gi-sang, producteur du dramadans lequel Jang a vu sa carrière explosée, Bang Sang-hoon, PGS de Chosun Ilbo, le président de CNN Korea, etc. Mais aussi des témoignages de personnes ayant travaillé sur l'enquête et qui avoueront qu'elles ont reçu des pressions, nommant notamment le président Bang Sang-hoon.Alors que l'affaire qui frappe le pays aujourd'hui ressemble beaucoup à tout ce qu'il s'est passé il y a 10 ans (agressions sexuelles dans le milieu de la K-pop), les médias ne s'attardent pas trop sur le fait que le public, dont la puissance sur la toile n'est plus à prouver en Corée, commence à faire des liens sérieux entre les deux affaires. Mais là où on se croirait dans un drama, c'est que l'affaire Jang Ja-yeon sera officiellement close le 31 mars prochain.Yoon Ji-oh, amie de longue date de Jang Ja-yeon, a témoigné par 12 fois auprès des services de police coréens, sans avoir aucun témoignage enregistré et cité dans l'affaire. Mise sur le banc de touche par le monde du cinéma coréen pour avoir témoigné dans ce dossier, Yoon s'est exilée au Canada avant de sortir un livre "Le 13ème témoignage".Un livre qui lui a valu la semaine dernière d'être placé dans le système de protection des témoins mis en place par le ministère de l'égalité des genres et de la famille. Elle y raconte les manquements de l'enquête et surtout des témoignages glaçant comme celui-ci.".Une pétition a été mise en place le 12 mars sur le site du palais présidentiel afin de rouvrir l'enquête du "suicide de Jang Ja-yeon" et plus de 660 000 personnes l'ont signé. Mais il ne faudra pas attendre la fin de la pétition pour voir le gouvernement réagir. Et la réaction n'est pas des moindres puisque c'est le président Moon Jae-in lui-même qui a tenu à s'adresser au public." a déclaré Moon Jae-in.Il a également indiqué que. En effet, parmi les autres affaires concernées, on retrouve celle de Kim Hak-eui, ancien vice-ministre de la justice en 2013, qui aurait été corrompu en violant une femme, un fait couvert à l'époque par les procureurs, citant le manque de preuve de la femme, alors que des vidéos montrant clairement le visage de Kim existaient. Ce même Kim Hak-eui étant lié de près à Choi Soon-sil (voir graphique plus bas).Mais attention, c'est maintenant que le véritablecommence. Est-ce une théorie du complot ou la vérité ? Très compliqué à découvrir. Mais c'est un peu comme actuellement en France avec le livre sulfureux de Juan Branco () qui dénonce les liens entre la politique, le monde des affaires et les médias, et dont la médiatisation est extrêmement contrôlée afin de ne faire exploser un scandale d'État qui pourrait coûter la tête au président Macron.Ou encore comme ce fut le cas en Corée du Sud avec Choi Soon-sil, la confidente de l'ancienne présidente déchue Park Geun-hye, dont les connexions avec de hautes figures de la société coréenne montraient sa véritable aura et puissance au sein de la Corée. Des révélations qui auront finalement coûté la tête à la présidente coréenne. Une affaire de ce niveau pourrait bien se cacher en arrière-plan des scandales actuelles.L'histoire pourrait se baptiser "" (en Coréen 심마담). Cette madame Shim est tellement secrète que ni son vrai nom ni le nom de "Madame Shim" ne sont cités dans les médias coréens. Aucun média ne parle d'elle. Ni aujourd'hui, ni par le passé. C'est une femme invisible. Car elle serait celle qui contrôle tout. Les médias, les personnalités politiques, le monde du cinéma et de la K-pop, etc. Un peu la Mimi Marchand locale (taulière de la presse people française avant de bifurquer vers la politique, proche du couple Macron et de Xavier Niel, entre autres).La seule trace trouvable sur la toile coréenne provient de blogs, de forums (cafés) et autres plateformes communautaires où les rumeurs grossissent aussi vite qu'elles disparaissent. Et encore, jusqu'au 14 mars 2019, le mot "심마담" (Shim Madame) était interdit dans les mots recherchés de la plateforme Naver (premier moteur de recherche en Corée du Sud) ou sur Daum, avant qu'il ne soit ré-autorisé le 15 mars... Mais les articles de blogs et forums qui parlent de Madame Shim ont la fâcheuse tendance à disparaître étrangement de la toile en temps réel.Mais cette fois-ci, le cas de Madame Shim est tellement énorme et lié à de multiples affaires - suicide de Choi Jin-sil en 2008, de Jang Ja-yeon en 2009, de l'affaire de viol du vice-ministre Kim (lui-même lié à Choi Soon-sil), ou encore aux scandales de la K-pop de ces derniers jours - qu'il est impossible de ne pas en parler. Elle serait même liée directement à Choi Soon-sil... c'est dire ! Les internautes ont même lancé une pétition sur le site du palais présidentiel Cheonhwadae afin que la police enquête sur cette Madame Shim. 65 000 personnes l'ont déjà signé en même pas une semaine.D'après les données collectées sur la toile, Madame Shim s'appele en fait Shim Mi-young (également surnommée Shim Min-ji). Elle est née en 1970 (49 ans). Elle a dirigé le Room Salon* "" (qui signifie pantalon) du côté d'Apgujeong dans le quartier de Gangnam (Séoul), et le bar "ChukaChuka" du côté de Dogok-dong (Séoul). Elle a également dirigé une grande maison de maroquinerie italienne. Elle a été l'ex-femme de la star de baseball Jo Sung-min mais aussi le cauchemar de la famille de Choi Jin-sil.Choi était une actrice qui pendant 10 ans fut l'une des plus convoitées par le cinéma coréen. Elle épousa après deux ans de relation commune, le 5 décembre 2000, Jo Sung-min. Mais leur relation battra de l'aile rapidement. En novembre 2002, Jo et Choi ne cessent d'être en conflit et Jo finit par demander le divorce, expliquant qu'il n'a jamais été heureux depuis son mariage. Enceinte de huit mois de leur deuxième enfant, Choi refusera de divorcer.Et c'est là que Madame Shim entre en jeu. La grande sœur de Jo tombe sur un échange de mails entre Jo et Shim et le montre à Choi Jin-sil. La relation Jo-Shim a commencé en 2001, lorsque Sung-min rencontre Madame Shim dans le Room Salon "Bazzi". Shim connaît alors Choi Jin-sil car elle est amie avec Choi Jin-young, son petit frère également acteur. Sung-min et Shim deviennent alors extrêmement proches.Shim et Jo se retrouvent souvent dans la franchise de choux à la crème qu'il a ouvert au Japon : Beard Papas. Les employés parlent de plus en plus de leur relation et la rumeur court que Shim souhaite en aucun cas se séparer de Jo. Si Choi Jin-young essaye d'arrêter leur relation en allant lui-même chercher Jo Sung-min au "Bazzi" pour le ramener chez lui, le couple continue de se fréquenter. Ils seront même aperçu à Hong Kong en octobre 2001 pour un voyage de 3 jours.Quelques jours après leur deuxième anniversaire de mariage, Jo Sung-min dit à sa femme "je reste dormir au bureau ce soir". La maison de Madame Shim se trouvait alors à deux pas de son bureau. Le 17 décembre à 3 heures du matin, le manager de Choi Jin-sil et son petit frère Choi Jin-young se rendent dans la maison de Madame Shim. Ils découvrent le véhicule de Jo Sung-min dans le parking et attendent dehors jusqu'au matin. N'arrivant pas à lui mettre la main dessus, ils appellent sa mère.Le lendemain, Jo, ayant eu vent de l'histoire par sa mère, appelle la presse pour leur faire part de "l'extravagance de sa femme" et de sa volonté "de divorcer". Choi Jin-sil refuse alors le divorce. Mais après de multiples brouilles dans le couple, Jo et Choi finiront par divorcer en 2004, laissant la garde des enfants à son ex-femme. Jo ne cherchera à aucun moment à renouer le contact avec ses enfants malgré leur désir de voir leur père. Il changera de numéro de téléphone sur les conseils de Madame Shim.En 2007, Jo (32 ans) et Madame Shim (35 ans) se marie et partent vivre à Cheongdamdong (Séoul). Un an plus tard, en août 2008, la population apprend le suicide de l'acteur Ahn Jae-hwan, celui-ci ayant accumulé de nombreuses dettes. Ahn Jae-hwan, ce n'est autre que le mari de Jang Sun-hee, la meilleure amie de Choi Jin-sil.La rumeur dit à l'époque que Ahn aurait emprunté des centaines de millions de wons à Choi Jin-sil et que ce serait la raison de son suicide. En octobre de la même année, Choi Jin-sil rentre saoûle chez elle et dit en pleurant à sa mère qu'elle n'a rien à voir avec tout ça et que ça l'énerve.En décembre 2008, Madame Shim fait l'objet d'une enquête pour avoir organisé des jeux d'argents dans un bar et prêté de grosses sommes aux joueurs. Elle gérait à l'époque le "ChukaChuka" où de nombreuses célébrités et stars de baseball venaient jouer. Elle s'en tirera avec une amende. Mais l'affaire révélera qu'un certain monsieur Won avait prêté 200 millions de wons à Ahn Jae-hwan.En janvier 2010, Jo Sung-min commence à se séparer de Madame Shim. Le mois de mars de la même année,Madame Shim (41 ans) débute alors une relation avec Ko Young-tae (34 ans), un bar-tender également connu sous le surnom de Minwoo. Ko Young-tae sera l'un des témoins clés dans le "".Madame Shim devient présidente d'une société de maroquinerie italienne. Ko Young-tae est en charge de la planification des produits et monsieur Hong, le manager de l'acteur super-star Jang Dong-gun, président de AM Entertainment, vient l'aider. Cette société coopère alors avec de nombreux programmes télévisés commeou encore, et de nombreuses célébrités comme Jang Dong-gun, Jang Gun-seok, Jang Baek-ji, Park Ji-sung, etc.Hyun-bin est également aperçu en 2012 dans la société de Madame Shim lors d'une de ses permissions alors qu'il est en service militaire. Shim n'hésite pas à tutoyer toutes ces célébrités qui feront de la vague coréenne ce qu'elle est devenue aujourd'hui, comme Jang Gun-seok avec qui elle noue un lien très étroit (elle l'emmènera même jusqu'à Busan, prenant le volant de sa Coupé Rolls-Royce Phantom Drophead).Madame Shim serait également très proche des médias, en particuliers de, la première source de paparazzades du pays, dont les jeunes coréens sont très friands. Dès qu'un nouveau produit sort de sa société et qu'une star le porte, les médias ont des photos immédiatement et publient en masse. En janvier 2013,. Madame Shim, qui avait divorcé de Jo, ne s'occupera de rien lors de la cérémonie funéraire.En milieu d'année 2016, une photo présentant Madame Shim apparaît soudainement sur Instagram via le compte "Gangnam Patch". À la fin de la même année (comme par hasard ?), le scandale Choi-Park explose avec comme dénonciateur l'ancien petit ami de Shim, Ko Young-tae. Celui-ci, qui aurait été un amant de Choi Soon-sil, finira impliqué dans le scandale pour trafic d'intérêts et terminera par la case prison.Et entre toutes ces affaires, les rumeurs vont bon train chez les internautes : "Ou encore "Pour les internautes, il n'y a aucun doute. Premièrement, le "suicide" de Jang Ja-yeon a permis d'effacer toute trace d'une affaire de drogues qui impliquait ses activités à Gangnam mais aussi de protéger de nombreuses célébrités coréennes amies de Madame Shim. Et alors que l'affaire de Jang Ja-yeon était en train de refaire surface avec la nouvelle sortie de Yoon Ji-oh, comme par hasard, le scandale du Burning Sun éclate et permet de couvrir toute nouvelle évidence dans le "meurtre" (?) de Jang Ja-yeon.Si depuis quelques heures, les médias se penchent sur le cas de Yoon Ji-oh, le rapprochement avec Madame Shim n'a pas été émis par les médias. Shim tiendrait en effet les grands médias du pays mais aussi de nombreuses personnalités politiques, des procureurs et les pontes de la police, empêchant ainsi de citer son nom jusqu'à présent.Bref, il sera évident de voir dans les prochains jours si un "" explose ou non dans la presse car celui-ci sera encore une fois d'une envergure considérable, probablement bien plus important que celui de Choi Soon-sil ! D'un point de vue répercussion, c'est tout le système coréen qui serait alors remis en cause : corruption de la police, de la justice et des politiques, affaires de drogue et de sexe dans le milieu du divertissement,Si vous lisez le coréen et que vous souhaitez en savoir plus, jetez un oeil à ce blog (s'il n'a pas été effacé depuis par Naver) pour les liens entre les différentes affaires : https://m.blog.naver.com/hea8800/221487420147 Pour Madame Shim, à lire :