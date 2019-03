Serait-ce la fin de la dynastie Cho ?

Walter Cho

Heather Cho

C'est un coup de massue. Cho Yang-ho, grand patron de l'une des plus importantes entreprises de transport au monde, est démis de son siège au sein du conseil d'administration de Korean Air Lines Co. C'est la première fois qu'un actionnaire majoritaire d'un conglomérat coréen est évincé d'un conseil d'administration en Corée du Sud.Cho Yang-ho est le président de Hanjin Group (Korean Air et Hanjin Shipping entre autres). Il est aussi l'un des fondateurs de l'alliance Sky Team. Mais il est surtout le fils du fondateur de Hanjin Group, Cho Joong-hoon. Vice-président du groupe de 1996 à 2003, il prend la présidence en 2003 et place ses pions au sein du groupe.Son fils Walter Cho (Cho Won-tae) est toujours au sein du conseil d'administration de Korean Air et président du transporteur Korean Air, et représente aujourd'hui la troisième génération de la famille Cho pour reprendre en main le groupe.Sa première fille Heather Cho (Cho Hyun-ah), dont les frasques (affaires des noix de macadamia à bord d'un vol Korean Air et plus récemment les coups infligés à son mari) l'ont placé en une des médias locaux, dirigeait la division hôtellerie du groupe. Et sa deuxième fille Emily Lee Cho (Cho Hyeon-min), également très présente dans la presse l'an dernier pour avoir agressé verbalement un employé d'une agence de publicité, était parmi les hauts cadres du groupe. La femme de Cho Yang-ho est aussi une femme de caractère puisqu'elle est accusée de violences envers des employés.L'annonce a été faite hier via un communiqué de presse du groupe. La résolution permettant un renouvellement de Cho Yang-ho au poste de directeur du conseil d'administration de la compagnie aérienne coréenne a été approuvée par seulement 64.1% des actionnaires de la réunion annuelle du groupe. Il devait atteindre les deux tiers pour pouvoir conserver son siège. Une décision accueillie favorablement par les actionnaires puisque le groupe Korean Air a clôturé à la hausse hier soir à 33 300 wons (24,9 dollars), soit +2.78%.Après 27 années à siéger, l'homme au cheveux blanc passe la main. C'est le deuxième actionnaire du groupe, le service de retraite national (NPS) qui dévient 11.56% des parts, qui a voté contre le renouvellement de son mandat.Cho Yang-ho étant actuellement accusé de détournement de fonds, d'évasion fiscale et d'abus de confiance, le NPS, accompagné d'autres fonds de pension détenant des parts dans Korean Air (conseil d'administration de l'État de Floride, l'office d'investissement du régime de pensions du Canada ou encore la British Columbia Investment Management Corporation), a décidé de ne pas renouveler sa confiance en Cho, et ce malgré la participation majoritaire du reste de la famille (33.35%).Cho Yang-ho, qui restera tout de même dans ses fonctions au sein du groupe, devrait faire profil bas dans les mois qui viennent, au regard de son impopularité auprès des membres du conseil d'administration. Cho Yang-ho contrôlera toujours au moins huit filiales du groupe.Et pour rappel, Cho avait annoncé son départ du conseil d'administration de Jin Air, le deuxième plus grand transporteur low-cost de Corée, plutôt ce mois-ci. Reste à savoir dans quelle mesure Walter Cho sera capable de se replacer et de ré-imaginer la stratégie du groupe alors que durant ces dix dernières années, la famille Cho est allée de scandales en scandales.