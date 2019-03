Un 32ème pont au-dessus du fleuve Han, mais entièrement piéton

La ville de Séoul a annoncé hier qu'elle construirait un tout nouveau pont au-dessus du fleuve Han, qui traverse la capitale, d'ici 2021. Un 32ème pont (31 ponts traverse le fleuve au niveau de Séoul, Incheon et Gyeonggi) qui aura l'originalité d'être entièrement piéton.Seul souci, il sera adjacent au Hangang Grand Bridge (한강대교). Pour un pont qui se veut piéton et écologique, c'est raté. Entre le bruit des voitures et la pollution de la circulation très dense dans cette zone de la ville, la balade piétonne se fera "masquée".Le précédent pont qui se situait à cet endroit même fut construit en octobre 1917 et fut le premier pont permettant aux piétons de rejoindre le nord au sud de la capitale. La guerre a eu raison de lui puisqu'il fut entièrement détruit avant d'être reconstruit et de devenir le Hangang Grand Bridge en 1954.Ce tout nouveau pont, dont le nom n'a pas encore été dévoilé, reliera la zone de Noryangjin et son marché au poisson à l'île de Nodeul, un îlot artificiel et inhabité qui propose un parc écologique. Le gouvernement métropolitain de Séoul prévoit un coût de 30 milliards de wons (26,6 millions de dollars). Il devrait mesure 10,5 mètres de large en moyenne pour une longueur de 500 mètres. Il proposera des sections avec un sol vitré, un observatoire et une place pour des événements.Une seconde portion permettant de rejoindre l'île de Nodeul au quartier de Yongsan, au nord du fleuve Han, n'est pas encore à l'étude mais pourrait être envisager. Surtout lorsque l'on sait que le quartier de Yongsan va être totalement réhabiliter dans les prochaines années.