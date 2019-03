Les Simpsons font un tour à Séoul

Qui ne connaît pas la famille jaune créée par Matt Groening ? Probablement personne. La sériefêtent cette année son trentième anniversaire (première diffusion le 17 décembre 1989 sur Fox) et pour cette trentième saison, le 17ème épisode, qui était diffusé le 17 mars aux Etats-Unis, fait une pause du côté de Séoul avec en tête d'affiche Bart, le fils, qui souhaite devenir champion d'e-sports, et Homer, le père, qui se prend pour Bouddha.Finalement, les Simpsons arrivent dans le pays où ils sont animés. C'est en effet la société AKOM Production Ltd. (nimationreaovie), un studio d'animation réputé de Corée du Sud, qui est en charge d'animer les personnages de la série de Matt Groening.Si le principal de l'épisode se passe à Springfield (les 15 premières minutes), le final (les 6 dernières minutes) se déroule dans la capitale sud-coréenne où Bart Simpson se rend avec sa famille et ses amis (Ralph, Milouse, Nelson entre autres) afin de remporter le championnat d'e-sport pour lequel ils se sont inscrits. Lisa Simpson, sa soeur, s'intéresse de son côté à l'art des mandalas en sel réalisé au temple de Jogye (si ça vous intéresse, rendez-vous sur eng.templestay.com ).L'occasion pour le créateur des Simpsons de montrer quelques plans de la capitale avec à l'arrivée un passage devant un building où l'on peut lire en anglais et coréen "Simpsons Animation Studio and Casino" ou encore l'hôtel où les Simpsons séjournent : le Courtyard by DMZ. Les Simpsons se baladent également dans une rue de nuit où l'on peut lire de nombreuses enseignes en coréen dont un amusant Chick Korea qui vend du poulet (référence au jazzman Chick Corea bien entendu).Puis ils arrivent dans le temple de Jogye pour y réaliser des mandalas en sel. L'un des moines, dont la voix est celle de l'acteur coréano-américain Ken Jeong, admire l'illumination soudaine d'Homer et le compare à une statue bouddhiste du temple. L'épisode se termine avec le match d'e-sports au stade de la Coupe du Monde de Sangam où des émeutes éclates avec les joueurs et des policiers anti-émeutes, des robots et des drones, sur le thème de M*A*S*H.Pour ceux qui regardent de près l'épisode, pas mal de choses à redire. Comme les mandalas en sel qui sont arrivés que récemment au temple de Jogye. Étrange que Lisa rêve de faire cela en Corée du coup... Idem pour la statue de Bouddha dans le temple, qui ne représente pas Bouddha mais Podae Hwasang, un moine médiéval chinois souvent considéré à tort comme « le gros Bouddha souriant »...Pour voir l'épisode, rendez-vous sur FOX : https://www.fox.com/watch/78cfeff020e30e9cd8b1d1e12659fd1d/ Pour en savoir plus sur la visite du temple de Jogye : http://french.visitkorea.or.kr/fre/SI/SI_FR_4_2_1_1.jsp?cid=333925 Plus de photos :