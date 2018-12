100 millions de transactions bancaires en ligne par jour

Les Coréens sont des internautes et des e-shoppers hors pair. Avec la moitié de la population du pays sur la mégalopole de Séoul et environs, un achat en ligne est aussi simple que d'acheter une baguette à la boulangerie. En deux clics passés le matin à 9h sur votre smartphone, vous pouvez recevoir l'après-midi même ou le lendemain votre article. Ça va vite, c'est pratique, c'est simple. Les banques se sont adaptés rapidement en facilitant l'accès aux comptes bancaires via une application, le transfert de compte à compte et l'obtention d'emprunt. C'est pourquoi les transactions d'argents en ligne explosent tous les compteurs, annonce l'institut de la finance coréen (KIF).Les transactions financières et paiements effectués sur Internet via un ordinateur ou un Smartphone ont atteint les 166,6 millions de transaction sur le deuxième trimestre 2018, une augmentation de 7.5% par rapport au trimestre précédent. Les Coréens effectuent en moyenne plus de 100 millions de transactions bancaires en ligne par jour, dépassant les 53 000 milliards de wons (41,3 milliards d'euros !) avec pas moins de 140 millions de clients qui ont un compte bancaire disponible en ligne. Les deux tiers d'entre eux ont souscris à un service de banque mobile. Énorme pour une population de 51 millions d'habitants où l'accumulation de comptes bancaires est entrée dans la norme : les Coréens ont en moyenne 5 cartes de crédit dans leur portefeuille, seulement deux aux Etats-Unis à titre de comparaison.Mais attention, les transactions ne sont pas que pour des achats de produits. Les services de transactions boursières ont été utilisés plus de 26 milliards de fois, avec plus de 590 milliards d'euros échangés. En nombre, plus de la moitié des transactions de ce genre ont été effectuées via Smartphones. Les statistiques sont impressionnantes, mais le niveau de satisfaction ne suit pas. Les notes des applications de banques en ligne sur les marchés des applications ne sont pas bien hautes : une moyenne de 2,4 sur 5 sur iOS et 3,3 sur 5 sur Android.