Brassez votre bière à la maison avec LG HomeBrew

Le produit n'est pas encore commercialisé. Mais ça ne saurait tarder. LG Electronics a annoncé hier le développement d'un produit baptisé HomeBrew, une machine permettant de brasser sa bière à la maison et qui sera présentée lors dude Las Vegas, qui a lieu du 9 au 12 janvier prochain et où les géants de l'innovation proposent des produits d'avenir. Le marché de la bière artisanale explose depuis quelques années.estime qu'il passerait de 85 milliards de dollars en 2015 à 502,9 milliards de dollars en 2025, avec une croissance annuelle de 19%.» annonce le porte-parole du groupe coréen. Alors que les amateurs de bière prennent du temps pour brasser leur propre bière, la machine en question semble très simple d'utilisation : l'utilisateur n'a qu'à insérer quatre capsules dans le HomeBrew - malt, houblon, levure et goût - et appuyer sur le bouton d'activation. Pas plus compliqué qu'une machine Nespresso en quelque sorte... et la machine se nettoie automatiquement.Cela peut prendre ensuite jusqu'à deux semaines en fonction du type de bière voulue, et la machine peut extraire jusqu'à 5 litres de bière. À ce jour, LG Electronics propose cinq différents types de bière : American IPA, American Pale Ale, English Stout, Witbier de style Belge et la Pilsner Tchèque. Si aucun prix n'est pour l'instant évoqué, LG Electronics compte mettre les machines en location sur le marché coréen. À savoir si les Coréens apprécient une bière de qualité à la Cass, la Max ou la Hite, les bières locales bon marché, vendues dans tous les restaurants, mais dont le goût est tout simplement inexistant.