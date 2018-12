En 2018, quel est le partenaire idéal en Corée ?

La première agence matrimoniale de Corée du Sud,, a dévoilé le profil du partenaire idéal, une sorte de rendez-vous annuel depuis 1996 réalisé à travers une enquête menée auprès d'un panel de 1 000 personnes, 489 hommes et 511 femmes célibataires âgés de 25 à 39 ans. Et, à la différence des autres années, l'âge semble perdre de l'importance lorsque l'on cherche un partenaire. Pour les femmes, le mari idéal mesure 177,4 centimètres... et il a beaucoup d'argent.Les femmes recherchent un mari qui a un salaire annuel de 53 millions de wons (41 200 euros), soit un salaire mensuel de 4,4 millions de wons (3 433 euros nets par mois) et un capital de 250 millions de wons (195 000 euros). Il doit avoir trois à quatre ans de plus qu'elles (25.4%), détenir un Bac+4 et travailler soit en tant que fonctionnaire, soit dans une organisation publique.Du côté des hommes, la partenaire parfaite mesurerait 164 centimètres avec un salaire annuel de 42 millions de wons (32 600 euros), soit un mensuel de 3,5 millions de wons (2 700 euros) et un capital de 170 millions de wons (132 000 euros). Ils recherchent, et ça tombe bien, une partenaire 3 à 4 ans plus jeune (30.7%), avec un Bac+4 également et un parcours professionnel identique à ce que recherche les femmes : fonctionnaire ou organisation publique.Sur les 1 000 personnes interrogées, 23.7% des hommes et 23.1% des femmes indiquent toutefois que l'âge n'est pas important. Le pourcentage des femmes préférant un homme plus vieux a par exemple fortement chuté par rapport aux précédentes enquêtes, les femmes préférant désormais des hommes du même âge ou estimant n'accorder aucune importance à l'âge. Par contre, le milieu familial est de plus en plus importante. Alors qu'il se positionnait en sixième position en termes d'importance dans le choix du partenaire l'an dernier, il passe à la quatrième position dans la recherche du partenaire (8.9% des répondants le place en priorité).Mais que regardent d'abord les hommes chez une femme ? D'après cette enquête, bien avant l'apparence, les hommes cherchent avant tout une personnalité qui leur correspond (34.9%). La beauté et l'apparence viennent ensuite à 16.6%, puis les valeurs (8.2%). Et que recherchent les femmes ? L'apparence ne semble pas beaucoup compter... 34.7% des femmes interrogées placent la personnalité en première position, suivi de la capacité financière (16%), puis le milieu familial (10.4%).Les hommes veulent se marier à l'âge de 34.9 ans en moyenne et les femmes à l'âge de 33,7 ans. Un chiffre un peu plus élevé que ce que le bureau des statistiques coréen a enregistré pour 2017 avec un âge moyen des hommes mariés de 32,9 ans et pour les femmes de 30,2 ans. Les hommes accordent plus d'importance au mariage que les femmes avec 32,1% estimant que c'est obligatoire contre 23.7% chez les femmes.