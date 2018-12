Hyundai Motor mise 5,6 milliards d'euros sur l'hydrogène

Avant de comprendre la stratégie du constructeur automobile Hyundai Motor Group, il faut se poser quelques questions essentielles :La notion de véhicule à hydrogène signifie tout moyen de transport qui utilise comme énergie de propulsion une transformation chimique de l'hydrogène. La deuxième question estConsidérant que l’hydrogène est le principal composant de l'univers, il est donc partout et en quantité illimité.Enfin partout, pas vraiment puisque sur notre planète, il faut l'extraire car il est associé à d'autres éléments (par exemple l'oxygène dans la composition de l'eau : H2O). Et l'extraction de l'hydrogène n'a rien d'écologique puisque, aujourd'hui, 95% de l'extraction se fait à partir de ressources fossiles, principalement le reformage à la vapeur du gaz naturel, une technique qui libère de très fortes quantités de gaz à effet de serre (1kg d'hydrogène équivaut à 10kg de CO2 produit).Il faut donc se tourner vers quelque chose de plus, à savoir l'hydrogène « vert ». Celui-ci est obtenu par l'électrolyse de l'eau*. Une méthode qui offre une empreinte carbone faible si l'électricité est puisée de sources renouvelables (solaire, éolienne, etc.). Avec un litre d'eau et 5 kWh d'électricité, il est possible de fabriquer 1 000 litres d'hydrogène sous forme de gaz. Il faut par la suite comprimer le gaz puis convertir l'hydrogène en électricité via une pile à combustible ce qui n'offre qu'au final 1,53 kWh d'électricité.Bref, à ce jour, l'hydrogène revient à un coût beaucoup trop élevé. Il n'y a qu'à voir les premiers modèles chez Toyota (Mirai), Honda (Clarity Fuel Cell) ou Hyundai (Nexo, première photo de l'article). Ce dernier est par exemple à 72 000 euros sur le marché français ! Pour de nombreux experts,Difficile à produire, compliqué à stocker, transporter ou distribuer... Et pourtant, Hyundai Motor Group l'a annoncé hier : sa) promet la création d'ici à 2030 d'une usine capable de sortir annuellement 500 000 FCEV afin de permettre au groupe de devenir un leader du secteur.qui devrait permettre, en passant, de créer d'ici les 12 prochaines années pas moins de 51 000 emplois. Première étape, mettre en place l'infrastructure : la construction de la deuxième usine de modèle à hydrogène a été inaugurée hier par Hyundai Mobis, équipementier automobile affilié à Hyundai Motor Group, à Chungju, au Nord de la province de Chungcheong. Avec pour objectif un lancement des opérations d'ici à 2022, le groupe coréen compte développer la production annuelle de véhicules à hydrogène de 3 000 aujourd'hui à 40 000 unités.Le vice-président de Hyundai Motor, Chung Eui-sun, présent lors de la cérémonie de lancement de la construction de la nouvelle usine, croît en l'avenir de l'hydrogène : "". Accompagné de Song Yung-mo, Ministre du commerce, de l'industrie et de l'énergie, de Chung Jin-haeng, président de Hyundai Motor, et de Lim Young-deuk, président de Hyundai Mobis, le vice-président Chung estime que l'industrie du FCEV va devenir l'un des moteurs de croissance de la Corée du Sud.Pour rappel,en 2013, le Tucson ix35. Cette année, le groupe a lancé une version hydrogène de son nouveau modèle SUV, le Nexo. Le constructeur automobile coréen siège également au Conseil de l'Hydrogène , un groupe international de lobbying regroupant des géants comme Daimler, BMW ou encore le français Air Liquide.Aujourd'hui, seulement 10 stations de recharge pour véhicule à hydrogène sont disponibles en Corée, un chiffre qui devrait passer à 310 d'ici à 2022. La concurrence sur l'hydrogène se développe sérieusement puisque la Chine souhaite produire un million de véhicules à hydrogène d'ici à 2030 et construire 1 000 stations, tandis que le Japon espère pouvoir proposer 40 000 véhicules à hydrogène d'ici 2020 pour 160 stations.