La Corée du Sud avec la France pour la Coupe du Monde 2019

Samedi dernier, alors que les Gilets Jaunes menaient dans la capitale leur "acte IV" de leur révolte contre la politique française du moment, se tenait à Paris le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA qui se tiendra en France durant l'été 2019. Les Sud-coréennes (14ème au classement FIFA), qui sont qualifiées pour cette phase finale du tournoi mondial pour la troisième fois de leur histoire (après 2003 et 2015), sont tombées sur un groupe difficile puisqu'elles rencontreront en ouverture de la compétition l'équipe de France (le 7 juin 2019 au Parc des Princes).Dans le même groupe, la Corée du Sud sera opposée au Nigéria le 12 juin au Stade des Alpes à Grenoble, un adversaire qui se classe 39ème au classement FIFA mais qui semble être l'un des plus coriaces du groupe car elles auront en face d'elles les championnes d'Afrique en titre (pour la onzième fois !). La France qui se place en 3ème position du classement FIFA est bien évidemment la favorite du groupe . La Norvège, 13ème, semble être l'équipe la plus abordable (le 17 juin au Stade Auguste-Delaune à Reims). Les nordiques ont perdu de leur prestige de Championnes du Monde 1995 et elles pourraient se passer du Ballon d'Or Ada Hegerberg actuellement en désaccord avec son sélectionneur et sa fédération.Pour Yoon Deok-yeo, sélectionneur de l'équipe nationale féminine, qui était accompagné pour l'occasion de la star du football coréen Park Ji-sung, c'est tout simplement un groupe compliqué où tout se jouera sur le premier match, le plus difficile sur le papier : "". Les françaises sont un adversaire bien connu des coréennes. Au Canada en 2015, les coréennes avaient atteint les 8èmes de finale où elles avaient échoué contre... la France (3-0). Et en 2003, pour leur première participation, c'était en phase de poule qu'elles avaient perdu contre la France (1-0).La Norvège, rencontrée en 2003, est un très mauvais souvenir. Le score 7-1 est encore dans les têtes des joueuses. Le match amical de 2013 était moins catastrophique : 2-0. Les Nigériennes en seront à leur 8ème participation à une phase finale de Coupe du Monde de la FIFA en France. Et pour Yoon, ce deuxième match sera décisif : "(NDLR en espérant faire match nul contre les deux premiers adversaires).". Les deux premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour les huitièmes de finale ainsi que les quatre meilleures troisièmes. La finale aura lieu le 7 juillet 2019.