La Corée du Sud, première nation en 5G jusqu'en 2020

Une étude menée par le très sérieux Strategy Analytics' Service Provider Group (SASPG) publiée dimanche estime que la Corée du Sud sera dans les deux prochaines années la première nation dans le monde en termes d'utilisation de la 5G sur smartphones. Selon ses estimations, le taux d'adoption des smartphones 5G atteindra 5.5% sur 2019 et dépassera quasi-doublera l'année suivante avec 10.9%, soit le plus haut niveau parmi toutes les nations ayant adopté la 5G.Ces estimations prennent en compte le fait que la Corée du Sud mettra bien en place son réseau 5G pour smartphone dès le mois de mars 2019 et deviendra ainsi le premier pays équipé de cette technologie de télécommunication, et que Samsung Electronics, le géant sud-coréen, lancera les ventes de son nouvel appareil équipé du réseau de cinquième génération. En comparaison, les Etats-Unis auront un taux de pénétration de la 5G sur smartphones de l'ordre de 4.7% en 2020, devancés par le Japon à 5.2% mais suivi par la Chine (2.8%).Bien entendu, à partir de 2021, les proportions changeront avec l'adoption rapide de nouveaux modèles de smartphones équipés en 5G à des prix plus abordables. C'est ainsi que l'on devrait retrouver en tête les Etats-Unis avec 27%, suivi de la Corée du Sud à 21.3%, du Japon à 19.7% et de la Chine à 8.5%. Bien entendu, hormis la téléphonie mobile, de nombreux services connexes seront développés dans les années qui viennent faisant ainsi disparaître progressivement la 4G, comme cette dernière l'a fait avec la 3G.D'ici 2024, c'est ainsi 40% de la population mondiale (environ 1,5 milliard de personnes) qui sera connectée à la 5G, rapportait lors d'une conférence de presse vendredi dernier la société spécialisée en équipement de communication Ericsson-LG. "Les souscriptions à la 5G compteront pour 17% des souscriptions mobiles mondiales et les souscriptions à la LTE (4G) représenteront 60% des souscriptions mobiles soit 5,4 milliards. Pour le couple Ericsson-LG, d'ici 2024, le trafic de données mobiles sera ainsi 5 fois plus important qu'il ne l'est aujourd'hui, avec 25% de ce trafic effectué via la 5G.