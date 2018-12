La Corée du Sud se prend pour Las Vegas

Mario Kontomerkos, président de MGE

C'est un projet pharaonique qui vient d'être signé entre le groupe sud-coréen Incheon International Airport Corporation et les américains Paramount Pictures et MGE (Mohegan Gaming and Entertainement). Pas moins de 2,5 milliards de dollars seront déboursés pour transformer l'île de Yeongjongdo, là où se trouve l'aéroport international d'Incheon, à partir du mois de mai 2019. L'objectif est de mettre en place en plusieurs phase de construction et sur un espace de 4,4 millions de mètres carrés une ville-resort baptisée INSPIRE de très très grande envergure et à proximité du hub aérien coréen.Le plus grand complexe coréen existant en Corée, Paradise City and Caesars Korea, sera bien évidemment de la partie pour ce nouveau complexe qui proposera des casinos accessibles uniquement aux étrangers. Les sud-coréens n'ont pas le droit d'aller au casino au Pays du matin calme. Cet espace digne d'un mini-Las-Vegas sera également un centre MICE (), c'est à dire un centre d'affaires afin d'attirer le plus grand nombre de visiteurs.Pour Mario Kontomerkos, président de MGE, ce partenariat avec Paramount "". Le complexe INSPIRE sera directement lié à l'aéroport sur la région IBC-III, à la pointe nord-ouest de l'île.Mais quel rôle jouera Paramout Pictures ? Dans l'accord signé entre chaque partie, le groupe américain promet un investissement d'un milliard de dollars afin de mettre sur pied un parc à thème au sein même du complexe via MGE. Ce sera ainsi le plus grand complexe de divertissement du pays avec bien entendu un hôtel de luxe cinq étoiles de 1 250 chambres, une salle multifonctionnelle de 15 000 places, le parc d'amusement intérieur et extérieur de Paramount Studios, un centre de convention de 19 000 mètres carrés et un casino de grande taille (150 tables de jeux et 700 machines électroniques).Pour Kontomerkos, ce projet de parc à thèmeParamount est essentiel : "". L'ouverture de ce méga-complexe, dont le nom n'a pas encore été donné, est prévue pour le mois de juin 2022. L'aéroport international d'Incheon espère que ce projet permettra de créer quelques 10 000 nouveaux emplois et d'attirer 3,6 millions de touristes chaque année.