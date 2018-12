La Corée invente l'école de football à distance en 5G

En tant que leader mondial pour le lancement de la connexion en 5G, en opération depuis le décembre, la Corée du Sud passe maintenant à la démonstration. SK Telecom a annoncé, via Youtube et la télévision, le lancement du 5GX Dream Project, un centre de formation connectant en direct le joueur Son Heung-min, élu meilleur athlète de Corée en 2018, au stade de Selhurst Park à Jung Hyun-jun, un écolier dont le rêve est de devenir footballeur. Son et Jung sont reliés via un appel vidéo en 5G transmis sur un écran géant d'un stade de football en Corée ainsi qu'une tablette au Selhurst Park.Il est 11h30 du matin à Londres et 19h30 à Séoul. Les deux engagent alors une conversation comme s'ils étaient l'un à côté de l'autre, et le footballeur professionnel explique au jeune garçon comment frapper, driller ou conserver le ballon. Les encouragements de Son à chaque jonglage du jeune homme montre la vitesse de connexion qui relie les deux. Son Heung-min passe ensuite de l'écran à un hologramme juste à côté de Jung. La qualité de l'image montre à quel point la 5G va permettre de nouvelles avancées dans de nombreux domaines.Cette leçon de football à distance est possible via des caméras placées à 360 degrés autour de Son Heung-min, des effets de découpage temporel et des équipements de réalité virtuelle, tout cela connecté en 5G. Et, bien que le stade anglais ne dispose pas de 5G, la simple connexion d'une tablette en wi-fi à haute vitesse a permis à Jung de se croire en face-à-face avec Son, "un rêve".SK Telecom, l'un des deux premiers opérateurs de télécommunication sud-coréen avec KT, compte devenir le leader local sur la 5G. À l'occasion de cette promotion, l'opérateur a ainsi dévoilé son slogan : "5GX, la technologie pour la Corée du Sud de demain" (). Une publicité qui joue sur les mots commençant par X (Exciting, Expand, Exceed, Excellent, etc.) est en train d'envahir les écrans des Coréens avec en introduction, la patineuse Kim Yuna. Une communication qui promet de nombreuses solutions pour les sportifs ou artistes en devenir via les leçons en 5G.