La Poste Coréenne se met à l'électrique et aux drônes





Le nombre d'envois de lettres est en chute libre (37 000 milliards en 2017 et 36 000 milliards en 2018) alors que les colis n'ont de cesse d'augmenter (+9.8%) avec un marché du e-shopping en constante progression. Pour répondre à cela, Kang Seong-ju, président de Korea Post (équivalent de La Poste), se met aux véhicules électriques et aux drônes.





Le groupe a d'ores et déjà testé 58 véhicules sur le plan national et souhaite désormais passer à la vitesse supérieur avec 5 000 voitures électriques d'ici l'année prochaine. 700 stations de recharges sont déjà déployées dans les bureaux de poste du pays, et un total de 4 000 stations sera atteint d'ici la fin 2019. Un MOU avec Renault Samsung a été signé en février dernier pour fournir des véhicules Renault Twizy, qui sortira prochainement des usines du groupe à Busan.









"Les véhicules électriques répondent à une question de sécurité pour les postiers qui livrent en mobylettes. Cinq membres du corps postal sont décédés dans des accidents de la route. L'électrique, qui compte plus de pour que de contre, est bien la solution" assure Kang. Un véhicule électrique peut charger jusqu'à 200 kilogrammes de colis alors qu'une mobylette offre une charge maximale de 35 kilogrammes. Il semblerait donc que les exposants de véhicules électriques au salon Post-Expo de Hambourg en Allemagne qui avait lieu en octobre dernier aient convaincu les Coréens ! "C'est une tendance internationale, et nous nous devons de la suivre" rajoute le président de Korea Post.









Autre secteur plus complexe, les drônes. Après une première phase de tests permettant de déterminer les coûts, les accès et la qualité du service, la poste coréenne a décidé d'investir plus dans ce service de livraison. Après une deuxième phase de projets de livraison en 2019, le lancement officiel pour des livraisons en région montagneuse et dans les îles débutera en 2021. La Korea Post essaie tant bien que mal de se moderniser. Son service financier suit la tendance des paiements par code QR par exemple. Une offre adaptée pour les petits entrepreneurs locaux.









Et si l'année 2018 a été compliquée pour le groupe avec beaucoup de plaintes des salariés quant aux heures de travail, Kang, qui a pris la présidence du groupe en novembre 2017, assure que des solutions arrivent. En effet, sur 2017, les employés de la poste ont travaillé en moyenne 2 745 heures, soit 693 heures de plus que la moyenne nationale. Raison évoquée lorsque l'on compte le nombre d'accidents : entre 2013 et 2017, les postiers ont eu 285 accidents et 17 sont morts sur leurs lieux de travail (accident, surcharge de travail, etc.). Sur la même période, seulement 848 employés ont été embauchés.









Mais comme annoncé, les choses changent. Après avoir visité un des 3 500 bureaux de postes chaque semaine de l'année, il a compris le rythme de travail des salariés. Rien que sur 2018, 1 101 employés ont été embauchés afin d'améliorer les conditions de travail et le temps de travail a été réduit de 30%. Et même si encore 10% des postiers travaillent encore plus de 52 heures par semaine, il est prévu un recrutement de 1 000 personnes supplémentaires sur 2019.