La rumeur Jeju enfle pour la rencontre Kim-Moon

Alors que qu'une visite de Kim Jong-un avant la fin de l'année 2018 sur le territoire sud-coréen n'est pas confirmée et que les rumeurs vont bon train, une activité inhabituelle a été enregistrée du côté de l'île de Jeju, au Sud-ouest du pays.Remarquée par le journal Maeil Business, des forces de police ont été remarquées autour du Centre de Convention International de Jeju, un lieu pouvant accueillir de larges événements internationaux comme un sommet inter-coréen.L'hôtel-resort Shilla, propriété du groupe Samsung, a récemment rénové ses suites présidentielles et il s'avère que toutes les chambres étaient occupées le 15 décembre, les rumeurs voulant que Kim Jong-un viennent autour de cette date.Un groupe de 80 policiers de haut-rangs ont également suivi une formation et des réunions au Pol-A Resort de Jeju le 6 décembre dernier. Dans l'une des salles de formation était inscrit le nom de Kim Jong-un ainsi que la mention "Classifié" à côté.Un événement qui, d'après l'agence nationale de police, a lieu tous les ans dans le cadre d'une formation anti-terroriste et non la venue de Kim Jong-un. Bref, des rumeurs, toujours des rumeurs...