L'alcoolisme des jeunes Coréens inquiète

L'alcool, ça fait des dégâts...

(publié sur www.fb.com/encoreedusud le 12 décembre 2018)

Le service de recherche de l'Assemblée nationale sud-coréenne a dévoilé une étude rapportant des chiffres inquiétants : la moitié des adolescents qui boivent de l'alcool le font à une cadence dangereuse et environ 2 000 ados ont été reçu dans des centres spécialisés pour alcoolisme en 2017. Leur nombre a ainsi plus que doublé en l'espace de sept ans, passant de 922 cas d'alcoolisme en 2010 à 1 968 l'année dernière. Ce n'est malheureusement pas la baisse du nombre de jeunes qui boive de l'alcool qui va rassurer, mais plutôt le taux de gros buveurs au sein des adolescents en constante augmentation qui va inquiéter.Sur les jeunes amateurs d'alcool, 55.4% des filles et 48.5% des garçons qui ont été contrôlés étaient "imbibés" d'alcool à un niveau dangereux. Sur un mois, les filles boivent à chaque sortie une moyenne de 3 verres de soju, l'alcool local, et 5 verres pour les garçons. Mais parfois l'alcool devient vraiment problématique : pour 39% des filles et 37% des garçons, il leur est déjà arrivé au moins par deux fois de se saouler seul, de boire pour se déstresser, d'être conseillé d'arrêter de boire, de conduire un véhicule ou une moto sous l'influence de l'alcool, de faire un black-out après une forte consommation d'alcool ou de devenir violent.» souligne un responsable de cette enquête. Bien que la loi interdit la vente d'alcool aux adolescents, les deux tiers des adolescents (67.2%) avouent n'avoir eu aucun problème à acheter ce que bon leur semblait. Les filles sont par exemple plus aptes que les garçons à obtenir ce qu'elles veulent lorsqu'il s'agit d'acheter de l'alcool. En 2017, plus de 7 500 cas de ventes illégales d'alcool à des jeunes par des adultes ont été enregistrés. Cependant, seuls les vendeurs sont condamnables, les adolescents qui boivent ou achètent n'ayant aucun souci avec la justice.Une question qui est soulevée au sein du service de recherche : «».