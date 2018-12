Le parlement coréen vote un budget historique pour 2019

Et dire que le gouvernement a revu à la baisse ses ambitions pour l'année prochaine. En réduisant son budget initial de 926.5 milliards de wons (722 millions d'euros), le gouvernement a tout de même vu son budget 2019 validé par le parlement : 469 600 milliards de wons (366 milliards d'euros). Un record dans l'histoire de la douzième économie mondiale. C'est aussi la plus forte augmentation de budget d'une année sur l'autre depuis le budget 2009. Une hausse de 9.5% par rapport à 2018 quand en 2009 le budget était revu à la hausse de 10.7% après la crise financière de 2008.Si l'emploi est toujours la priorité du gouvernement de Moon Jae-in, le budget qui sera accordé à ce secteur est revu à la baisse suite au rejet des parties d'opposition concernant l'idée de compenser les dommages causés par l'augmentation du salaire minimum par les impôts des citoyens. 600 milliards de wons (467,5 millions d'euros) sont ainsi retirés du budget initial de 23 500 milliards de wons (18,3 milliards d'euros).La création de postes de fonctionnaire a également été revue à la baisse passant de 21 000 à 18 000 nouveaux emploi. Pour 2019, le gouvernement a décidé de miser gros sur un rapprochement avec la Corée du Nord. Le budget consacré à la coopération inter-coréenne est augmenté de 5,9 milliards de wons (4,6 millions d'euros) à 1 110 milliards de wons (857 millions d'euros).Les ressources financières du gouvernement coréen pour l'année prochaine sont estimées à 476 100 milliards de wons (371 milliards d'euros), une baisse de 5 300 milliards de wons (4,13 milliards d'euros) par rapport à la première proposition, mais en nette progression de 6.5% par rapport à 2018. La dette du gouvernement atteindra 740 800 milliards de wons (577 milliards d'euros), ce qui représente 39.4% du PIB de la Corée du Sud, une baisse de 200 milliards de wons (156 millions d'euros) par rapport aux premières estimations. Lors du vote du budget, l'Assemblée Nationale en a profité pour confirmer Hong Nam-ki au poste de Ministre des Finances, en remplacement de Kim Dong-yeon.Pourquoi un tel budget pour 2019 ? Le gouvernement sait que l'année qui vient sera économiquement compliquée et veut prendre les devants. Le marché de l'emploi ne devrait pas s'améliorer tout comme les dépenses des consommateurs. Sur le troisième trimestre 2018, la croissance économique était aussi rapide qu'un escargot (0.6%) si l'on compare à la performance du trimestre précédent. Les 2.7% de croissance seront définitivement compliqués à atteindre cette année.Retrouvez tout le détail du budget (en coréen) sur le site du Ministère des Finances