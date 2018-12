Le revenu par habitant passe la barre des 30 000 dollars

Malgré un taux de croissance au plus bas sur les six dernières années, la Corée du Sud pourrait voir son revenu par habitant (revenu national brut par an, qui correspond au salaire et aux revenus financiers, divisé par le nombre d'habitants) dépasser pour la première fois de son histoire la barre des 30 000 dollars en 2018. Il passerait, selon les observateurs qui se basent sur les données des salaires et des taux de changes publiées par la Banque de Corée (Bank of Korea), de 29 745 dollars en 2017 à 31 243 dollars cette année.Encore très très loin du "Plan 747" de l'ancien président Lee Myung-bak (2008-2013), dont le rêve était, sous son mandat, de porter l'économie coréenne à 7% de croissance pour 40 000 dollars de revenu national brut par habitant et une 7ème position au classement mondial des plus grandes économies. Aujourd'hui, les mensurations de l'économie sud-coréenne ne sont pas vraiment les mêmes : on serait plutôt sur un plan 3-3-10 avec des objectifs de 3% de croissance, un maintient du revenu national par habitant à 30 000 dollars et une 10ème position mondiale (aujourd'hui 12ème).La barre des 20 000 dollars a été dépassée il y a douze ans, en 2006. Et l'année dernière, la Corée du Sud se plaçait en 31ème position dans le classement du revenu national brut par habitant. Mais bien entendu, ce ne sont que des chiffres. Comme nous l'analysons fréquemment sur Bienvenue en Corée du Sud, rien n'est vraiment rose pour l'économie du Pays du matin calme. Avec un taux de croissance de 2.7% selon les prévisions de la Banque de Corée pour l'année 2018, le plus bas niveau depuis 2012 (2.3%), l'inquiétude est avant tout portée sur les frictions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ainsi que la faible demande intérieure.Des conditions qui devraient perdurer dans les prochaines années, que ce soit d'un point de vue international ou national, estiment les experts. Sur l'année prochaine, si l'on fait la moyenne des perspectives de croissance de la Corée du Sud fournies à la fin du mois de novembre par les neuf plus importantes banques internationales d'investissement, on atteint un taux de croissance de 2.6% pour l'année prochaine. La Banque de Corée n'est pas loin avec une estimation identique à la croissance de 2018, à savoir 2.7%. Le revenu brut par habitant ne veut pas dire grand chose d'un point de vue économique. L'inflation, elle, est plus importante et c'est bien elle qui devrait faire mal au pouvoir d'achat des Coréens.