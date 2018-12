Les futurs retraités veulent quitter la Corée

C'est une enquête menée par l'organisme d'assurance Prudential Life auprès de 500 homes et femmes vivant dans les six plus grands villes de Corée du Sud, dont Séoul, qui est à l'origine de cette étonnante statistique : 60.4% des Coréens souhaitent vivre ailleurs que dans la péninsule coréenne une fois qu'ils seront à la retraite. À première vue, c'est l'Australie qui remporte la palme des souhaits d'émigration (16.8%) suivi du Canada où la communauté sud-coréenne est importante (14.4%), puis Hawaii et Guam (11.8%) et la Nouvelle-Zélande (8.8%).Les raisons sont pour la moitié des personnes interrogées l'environnement naturelle (49.2%), qui peut bien évidemment manqué vu le taux d'urbanisation de la péninsule (plus de 80%). Viennent ensuite les loisirs (41.4%), la culture et le style de vie (32.8%) et enfin le système de santé et le bien-être (20.8%). Les inquiétudes liées à un tel changement résident avant tout dans la barrière de la langue (49%), puis le manque d'engagement avec la famille et un coût de la vie plus élevé.Sur ce point, la plupart s'estime assez riche une fois à la retraite car pour 26.8% d'entre eux, ils comptent dépenser entre 3 et 4 millions de wons par mois, 26.4% entre 2 et 3 millions par mois et 17.8% entre 4 et 5 millions par mois. Selon eux, la vie en Corée leur coûtera en moyenne entre 2 et 3 millions de wons par mois. Les deux tiers des répondants comptent beaucoup sur la pension nationale coréenne et pour 36.8%, c'est plutôt leurs différentes pensions de retraite. Les économies (40.4%) et les assurances (29.6% et27.8%) sont également citées.