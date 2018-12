Les mères salariées coréennes touchent des cacahuètes

C'est un constat malheureux qui est publié ce matin dans les médias. Une enquête menée par le bureau des statistiques coréen dévoile que près de la moitié des mères ayant un emploi salarié et un enfant de moins de 18 ans à charge gagnent moins de 2 millions de wons par mois, soit environ 1 560 euros. Et le salaire va décroissant proportionnellement au nombre d'enfants. Sur les quelques 51 millions d'habitants que compte la Corée du Sud, 5,06 millions sont des femmes mariées âgées de 15 (drôle d'âge de départ pour une enquête sur les mères !) à 54 ans et avec un enfant de moins de 18 ans à charge.Sur ces 5,06 millions de femmes, 58.2% sont actives sur le marché du travail, 56.7% sont employées (soit 2 869 020). Parmi ces mères employées, 2,29 millions reçoivent un salaire et 37.6% un salaire entre un et deux millions de wons. 11.5% ne touchent même pas un million de wons. Soit un total de 49.1% qui sont sous la barre des 2 millions de wons de salaire mensuel. Déjà que la Corée du Sud a le plus grand écart de salaire entre les hommes et les femmes parmi les pays de l'OCDE (34.6%), il n'est pas rare de voir des mères reprendre une carrière professionnelle en acceptant des emplois à temps partiel. Parmi les mères salariées et payées, 70.2% ont des postes à temps plein contre 29.8% à temps partiel.Bien entendu, les mères avec des tous petits à la maison sont pour la plupart mis sur le ban de la vie active. Le taux d'emploi des mères d'un enfant âgé de moins de 6 ans est de 48.1%, 59.8% pour celles dont les enfants ont entre 7 et 12 ans et 68.1% pour les mères d'adolescents. Idem pour le temps de travail. Si la moyenne est de 37.2 heures par semaine pour les mères, celles qui ont des enfants de moins de 6 ans, autrement dit encore à la crèche ou gardés par les grands-parents, le temps de travail moyen descend à 33,9 heures par semaine. Pour les mères des 7-12 ans, on passe à 38.4 heures et pour les mères d'ados c'est 40.2 heures. En termes de proportion des mères qui travaillent, c'est plutôt égal : elles sont 38.1% à avoir des enfants de moins de 6 ans, 31.1% avec des 7-12 ans et 30.8% avec des 13-17 ans à la maison.