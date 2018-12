LG commercialisera sa télévision enroulable en 2019

C'est une innovation majeure dans le domaine des écrans plats. Le spécialiste des écrans OLED (diode électroluminescente organique) LG Electronics a annoncé que la télévision présentée lors du Consumer Electronics Show (CES 2018) de Las Vegas qui avait lieu en début d'année, la première télévision enroulable d'une taille de 65 pouces, serait mise en vente à partir du premier semestre 2019. Un prototype qui s'enroule un peu à la manière d'un écran pour projecteur qui va donc être produit en masse. Ce n'est pas la première fois que LG Electronics étonne avec ce type d'écran, mais c'est bien la première fois, par contre, que le groupe sud-coréen le propose sur un format de téléviseur.Cette technologie, inconcevable sur un écran LCD, permet de conserver une qualité et un design exceptionnel sur un écran OLED. Et l'avantage pour une télévision d'être enroulable, c'est qu'il permet de supprimer le "meuble" qu'est la télévision dans le salon. Envie de voir un film ? Il suffit d'appuyer sur un bouton ou d'activer le déroulement de l'écran via une commande vocale. Idem pour rentrer l'écran dans sa boîte. LG annonce également que la taille de l'écran sera adaptable en fonction de l'utilisation : écoute de musique, visionnage d'un films, jouer à un jeu vidéo, etc.Le prix n'est certes pas indiqué pour le moment mais il faut s'attendre à un tarif plutôt élevé pour avoir accès à cette technologie. LG Electronics se démarque ainsi des autres fabricants de téléviseurs qui se penchent davantage sur l'intelligence artificielle, la qualité d'image 8K ou les tailles géantes d'écrans de télévision. En se spécialisant dans l'enroulage d'écran, LG ose partir sur une stratégie d'innovation étonnante, et qui pourrait rencontrer un fort succès. À suivre.