Moon Jae-in sera-t-il la Time's Person of the Year 2018 ?

Moon Jae-in est entré dans l'histoire. En faisant entrer sur le territoire sud-coréen son homologue nord-coréen Kim Jong-un pour la première fois depuis la fin de la guerre de Corée de 1950-1953, Moon Jae-in a reçu les faveurs de nombres de chefs d'État autour du globe. Un signe de paix entre deux pays théoriquement encore en guerre qui a favorisé la rencontre entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen.C'est la raison pour laquelle le magazine américaina décidé de le faire apparaître dans la liste des 10). Ce ne serait pas la première fois qu'il s'affiche en tout cas en couverture du Time puis que le magazine l'avait choisi le 4 mai 2017 avec pour titre prémonitoire "".Une enquête menée auprès des lecteurs du magazine voit également la Corée du Sud apparaître dans la liste des trois prétendants qui voient s'opposer le groupe de K-Popface à laet les. Pour être élu "", le président Moon Jae-in devra faire face à, déjà élu "" après sa victoire aux élections présidentielles,à la frontière entre les USA et le Mexique, le président Russe(""), l'ancien patron du FBI Robert Mueller, le directeur du filmIl y a égalementqui accusa d'agression sexuelle Brett Kavanaugh, alors en lice pour un poste à la Cour Suprême, le journaliste saoudien assassiné en Turquie, les survivants de la tuerie de Marjory Stoneman Douglas High School devenus activistes pouret, américaine et femme du Prince Harry d'Angleterre.L'année dernière, ce sont les femmes à l'origine du mouvement planétaire #MeToo qui avaient fait la couverture du magazinecomme