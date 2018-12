Plus de morts que de naissances : Busan se dépeuple

Et ce qui devait arriver arriva. Busan est la première grande ville de Corée du Sud à connaître un véritable dépeuplement. Il faut dire que Busan est la ville comptant le plus de personnes âgées de la péninsule avec 14.4%, juste au-dessus Incheon avec 12.2%, suite à l'exode des plus jeunes. Mais ce que nous montre le bureau des statistiques coréen dans son rapport s'appuyant sur les données de janvier à septembre 2018, c'est qu'il s'agit cette fois de cause naturelle.Autrement dit, les naissances n'arrivent plus à couvrir le nombre de décès. Busan pourrait devenir plus rapidement qu'on ne le pensait (précédente estimation à l'an 2035 selon le bureau des statistiques) non pas la deuxième mais la troisième ville du pays, laissant sa place à Incheon, à côté de Séoul.Et Busan n'est pas la seule ville concernée. Alors que jusqu'à l'année dernière seulement quatre régions de la péninsule étaient concernées, cette année, elles sont au nombre de neuf. Autrement dit, hormis Gyeonggi en banlieue de Séoul et Jeju, l'île au Sud-ouest du pays, toutes les régions sont en train de se dépeupler. Et cinq grandes villes suivront le pas dans les prochaines années.Alors qu'en 2015, les projections estimaient un déclin de la population coréenne à partir de 2029, la donne pourrait bien avoir changé. Si le nombre de naissances n'atteint pas les 330 000 d'ici 2020 (320 000 cette année, soit un taux de natalité de 0,9 enfant par femmes, une première mondiale, et moins de 200 naissances par jour, une première dans le pays),