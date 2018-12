Pourquoi la Corée du Sud aime tant le film Bohemian Rhapsody ?





La Corée du Sud a dépassé l'Angleterre pour atteindre le deuxième rang du Box Office Mondial pour le film, le biopic sur l'histoire de Freddie Mercury et le groupe Queen. Si le marché nord-américain est intouchable avec ses 180,4 millions de dollars de recette sur ce film, la 20th Century Fox Korea enregistrait lundi pas moins de 61,1 millions de dollars, dépassant les 58,6 millions de dollars de l'Angleterre. Les reprises comiques de ce film cartonnent tout autant : l'émission Gag Concert diffusée le dimanche soir sur KBS2 enregistre avec sa vidéo Youtube de l'épisode "Freddie Mercury" (voir ci-dessous) plus d'un million de vues, contre quelques dizaines de milliers d'habitude.Plus de 8 millions de Sud-Coréens (8 108 344 aujourd'hui) sont allés voir ce film musical, se classant premier pour la quatrième fois de suite sur les entrées hebdomadaires. Il dépasse ainsi le film coréensur la crise asiatique de 1998 avec Vincent Cassel sortie la semaine dernière.réalisé par Brian Singer est sortie le 31 octobre 2018 dans les salles sud-coréennes. Mais pourquoi tant de spectateurs continuent d'aller voir ce film ? Les Coréens ne sont pas de grands amoureux de la musique rock international en général. Surtout les plus jeunes générations, qui ne se tournent que très rarement vers le rock classique du siècle dernier.Mais il est vrai que les Coréens ont la particularité d'aimer des groupes, des chansons ou des chanteurs à leur façon. Par exemple, siest le titre phare du groupe, les Coréens préfèrent la chanson, plus queet très probablement plus que. Il n'est pas rare de voir des Coréens connaîtremais ne pas connaître le groupe qui a interprété ce succès international.Idem pour. Par exemple, si l'on vous dit, quel titre vous vient en premier à l'esprit ?? En Corée du Sud, on vous dira(voir ci-dessous). Étrange ? Mais pour comprendre cela, il faut remonter aux années 70-80. L'album(1975) est censuré en Corée du Sud. La chansonest interdite de diffusion et les titresetsont édités avant leurs sorties.n'est pas le bienvenu en Corée du Sud.Cependant, un seul titre du groupe britannique passe en boucle sur les ondes :. Il serait intéressant de voir, parmi les anciennes générations de Sud-Coréens, leur connaissance sur le sujet. Connaissent-ils mieuxou? Le sujet du sida et de l'homosexualité sont débattus depuis quelques années en Corée du Sud, mais à l'époque de la mort de Freddie Mercury, c'était un tabou. Et le fait qu'il soit mort du sida n'a pas été très relaté dans les médias locaux.Bref,n'est pas si connu que cela. Si les anciennes générations vont voir ce film pour se remémorer la bonne époque, les plus jeunes générations sont probablement davantage attirer par le côté musical. Les films portés sur la musique font toujours de gros carton dans la péninsule sud-coréenne : le film(2017) a compté 5,13 millions d'entrées,sortie en 2016 enregistrait 3,58 millions de spectateurs,(2018) 2,29 millions d'entrée, et le film(2014) 1,59 millions d'entrées.a tout de même encore du chemin à faire pour entrer dans le Top 10 du Box Office de Corée du Sud ; il lui faudrait dépasser les 12,3 millions d'entrées pour détrôner(광해, 왕이 된 남자) de Choo Chang-min (2012). Les films comptant le plus d'entrées à ce jour en Corée du Sud sont : Ode to my father (국제시장) de Yoon Je-kyoon (2014) avec 14 262 498 entrées,(신과함께-죄와 벌) de Kim Yong-kwa (2017) avec entrées 14 410 715 et(명량) de Kim Han-min avec 17 615 152 entrées. Au niveau des films étrangers, le trio de tête est composé d'(2009) qui est premier avec 13,3 millions d'entrées, suivi d'(2015) avec près de 10,5 millions d'entrées, et d'(2014) avec 10,3 millions d'entrées.