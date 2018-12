Samsung Group va-t-il laisser tomber la mode ?

Lee Seo-hyun, ancienne président de Samsung C&T Fashion et présidente de Samsung Welfare Foundation

Le départ de Lee Seo-hyun, deuxième fille aînée du président de Samsung Lee Kun-hee, du département de la mode du groupe Samsung C&T le 6 décembre dernier laisse entrevoir un possible abandon de Samsung pour ce secteur. À la tête de cette division depuis 16 ans, ce départ précipité, et justifié en interne par la prise en main de laen tant que présidente, est surtout vu comme un lâché prise d'un secteur qui ne fonctionne plus, et ce malgré un déni des rumeurs par le groupe. Samsung C&T n'en serait pas à son premier coup puisqu'en 2014, c'est la division chimie qui a fermé suivi l'année suivante du département défense.Sur les 1 570 milliards de wons (1,2 milliard d'euros) gagnés en 2017, le département de la mode a généré 32,6 milliards de wons (25 millions d'euros) de profit sur opérations. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Si le groupe est toujours leader de son secteur avec un portefeuille de marques vaste, les ventes ne progressent plus depuis maintenant quatre ans. La concurrence (LG, Handsome et Kolon FnC) pousse de plus en plus. Les pertes sur opérations sont accablantes pour Samsung C&T : 8,9 milliards de wons en 2015, 45,2 milliards en 2016 et 12,5 milliards sur la période janvier-septembre de cette année. Le profit de 2017 ? C'est tout simplement le moment qu'à choisi le groupe pour se séparer de deux marques en perte de popularité :etAu sein même du groupe, la confiance adressée à la division mode s'affaisse. Si le département supervisé par Lee Seo-hyun représentait encore 13% du groupe C&T en 2015, l'année dernière, la part atteignait seulement 5,97%. La division commerce et investissement, base du groupe lors de sa création en 1938, compte pour 42.9% des ventes de Samsung C&T, et la partie construction prend 40.9% des parts. Pour les spécialistes de l'industrie de la mode, la principale raison de cette chute tient en une marque : 8Seconds.Lee Seo-hyun a lancédans l'espoir de concurrencer et battre le japonais. Un échec cuisant. Sur 2017, la jeune marque n'a enregistré que 186 milliards de wons (145 millions d'euros) de ventes quand Uniqlo en postait plus de 6 fois plus, avec 1 370 milliards (1 milliard d'euros) sur la Corée du Sud. Et la concurrence locale écrase 8Seconds :du groupe E-Land a enregistré un chiffre d'affaires de 320 milliards de wons (249 millions d'euros) suivi de, propriété de Shinsung Tongsang, avec 200 milliards de wons (155,9 millions d'euros). Après le départ de Lee Seo-hyun, le vice-président Park Chul-kyu a été placé à la tête du départementde Samsung C&T.