Les e-shoppers consomment après le travail

Cette année, il semblerait que les Coréens attendent la débauche pour consommer en ligne. Selon Shinsegae Department Store qui a compilé les données de consommation de ses clients sur les 11 premiers mois de l'année, les ventes sur ses plateformes de commerce en ligne ont augmenté de 30.3% sur la tranche 18h-19h par rapport à la même période l'année dernière. Si l'on prend une tranche plus large (18h-21h), c'est une augmentation totale de 22.6%, qui est au final la plus importante sur les tranches de trois heures.L'autre tranche de trois heures où les achats sont en augmentation est la tranche 6h-9h avec +17.7%. Les hommes semblent plutôt être du soir à en croire les données enregistrées, puisqu'ils sont 32% à consommer entre 18 à 19h alors qu'ils ne représentent que 26% des ventes totales de la journée. Au niveau des articles achetés, le sport et les articles de loisirs ont progressé à une vitesse folle : +25.2% pour les ventes de produits liés au golf, +17.4% pour les articles de campings et de randonnées, +17.3% pour les instruments de musique et d'autres articles de loisir.Il semblerait que les voyages aient aussi beaucoup attiré les consommateurs cette année avec une croissance de +16.3% sur les produits liés, à savoir les billets d'avion, les réservations d'hôtels, etc. Enfin, parmi les cartons enregistrés par Shinsegae Department Store, propriété de Samsung Group, l'équipement de la maison dont les réfrigérateurs et les lave-linges bat tous les records avec +35.9%. Cette consommation tardive des Coréens peut s'expliquer par la nouvelle loi qui, depuis cette année, réduit le temps hebdomadaire de travail à 52 heures maximum.