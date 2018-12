Un roman coréen féministe cartonne au Japon

Cho Nam-ju, écrivaine

Il n'aura fallu que trois jours seulement pour devenir le livre best-seller d'Amazon Japan catégorie Littérature Asiatique. Écrit par Cho Nam-ju,(82년생 김지영) est un roman qui décrit l'histoire d'une femme au foyer, ordinaire, en Corée du Sud, et qui met un break à sa carrière professionnelle. Publiée en octobre 2016, le livre comptait plus d'un million de copies vendues au 27 novembre 2018.Il a été l'un des sujets les plus abordés par les politiciens et les célébrités lors des questions sur l'égalité des genres qui ont fait la Une des journaux après le mouvement #MeToo en Corée. Ce livre qui se veut très féministe à donc trouver écho de l'autre côté de la Mer de l'Est, dans l'archipel nippon, où les féministes japonaises sont également activistes et n'ont pas hésité à supporter les coréennes lors des récents événements via Twitter avec des hashtags comme #InSolidarityWithKoreanFeminists. Sorti le 8 décembre 2018 au Japon,était best-seller trois jours plus tard sur la plateforme de commerce en ligne.Même l'éditeurest surpris : «». Le président sud-coréen Moon Jae-in a reçu une copie du livre peu après sa sortie. C'est un livre que l'on pourrait qualifier de décalé, une sorte de séries d'anecdotes plutôt qu'un roman. Rien d'excitant à première vue. Ji-young va à l'école, se marie, à un travail, quitte son travail, a un enfant... rien de spécial.Mais c'est ça qui est intéressant. Ji-young est LA femme coréenne. Elle ne se bat pas contre le système tel une féministe en croisade. Lorsqu'un vieux client dépravé l'invite à sortir boire un verre avec lui, elle ne se lève pas pour lui jeter un verre au visage et s'énerver. Elle restera assise et acceptera les commentaires sexistes qu'une jeune employée entend chaque jour dans son bureau. Une simple femme enfermée dans une société patriarcale.