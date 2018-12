Vous aussi, vous êtes fans de Ramyeon ?

Plus de 400 millions de dollars ! C'est la barre qui sera dépassée cette année par la Corée du Sud en termes d'exportations de Ramyeon, les pâtes instantanées sud-coréennes. Selon la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, les exportations de Ramyeon sur la période janvier-novembre 2018 ont atteint 385 millions de dollars, en augmentation de 11.2% par rapport à la même période en 2017. Le total de 2017 est déjà dépassé ! Avec une moyenne mensuelle de 35 millions de dollars d'exports, il paraît clair que la barre des 400 millions de dollars sera dépassée.L'année dernière déjà, la Corée du Sud battait un nouveau record en dépassant la barre des 300 millions de dollars. Les Ramyeon coréennes s'exportent très bien avec un fort développement en Chine (malgré le coup d'arrêt en début d'année suite à l'incident diplomatique sino-coréen lié au THAAD), en Asie du Sud-est mais aussi en Occident où on les retrouve de plus en plus facilement dans les grandes surfaces.Les ramyeon sont très appréciés des Coréens. Selon plusieurs enquêtes parues ces dernières années, ils en mangent environ 80 paquets par an, soit 1 fois tous les 5 jours ! Et il y en a pour tous les goûts : plus ou moins épicées, ramyeon au fromage, ramyeon aux oeufs, ramyeon avec des tteokbokki (Ra-Bokki), les ramyeon au kimchi, etc. Les magasins de proximité Emart24 ont même lancé en août dernier des ramyeon qui permet d'éviter le mal de crâne après une grosse soirée : les Sokchan Ramyeon, à base de kimchi et de poudre de piment extrêmement forte.Pour en revenir aux exportations dans l'alimentaire, la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation annonce une augmentation des exportations de l'ordre de 2.6% sur les 11 premiers mois de l'années pour un total de 8,56 milliards de dollars. Le Japon est la première destination avec 1,94 milliards de dollars (en baisse de 0.3%) suivi de la Chine avec 1,38 milliards de dollars (en hausse de 1.2%), des Etats-Unis avec 980 millions de dollars (en hausse de 0.2%)et du Vietnam avec 530 millions de dollars (en hausse de 1%). Les boissons se sont très bien exportées sur le mois de novembre avec un total de 390 millions de dollars, un record mensuel.