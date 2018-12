Le Web chinois sait attirer la clientèle coréenne

Shinhan Card, organisme financier de cartes de crédit, compile et analyse chaque année, via son gigantesque centre de données, les dépenses des Coréens afin de mieux comprendre les tendances de consommation et les comportements des consommateurs. Et à en croire les dernières données rapportées par Shinhan pour la période allant du 1er au 26 novembre 2018, les sites d'e-commerce chinois sont de plus en plus tendances. Si Amazon est toujours en tête des achats effectués sur des sites web étranger par les Coréens avec 16.3% de part sur la période, les sites chinois se rapprochent à grand pas : AliExpress est passé de 6% en 2016 à 9.5% cette année.Idem pour Taobao, un autre géant du shopping en ligne en Chine avec 2.3% en 2016 et 4.4% cette année, devenant ainsi le troisième site le plus utilisé par les Coréens lors d'achats internationaux. Alibaba entre dans la course en intégrant le TOP 10 pour la première fois avec 1%. Sur le mois de novembre, les achats sur des plateformes non-coréennes ont représenté pas moins de 16.6% ! Une hausse de 9.8% par rapport à l'année dernière.Bien entendu, ce sont le Black Friday aux Etats-Unis (+9%) et le Single Day en Chine (+35%), deux fêtes de la consommation, qui ont poussé ces chiffres à la hausse. Sur le Single Day (jour des célibataires), 70.8% des achats effectués par les Coréens à l'étranger l'étaient pour un montant inférieur à 50 000 wons (44 dollars). Au niveau des profils des clients, les 30-40 ans sont les plus nombreux mais les jeunes (20-30 ans) sont 1.9% de plus que l'année dernière.