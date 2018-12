Les dramas coréens cartonnent sur Netflix

Ils sont au nombre de trois à faire carton plein sur le service de films et séries télévisées en flux continu sur Internet, Netflix. Les dramas coréens, aussi appelés, qui cartonnent en Corée du Sud et s'exportent parfois à l'étranger, sont des feuilletons sous forme de séries quotidiennes ou bi-hebdomadaires aux genres différents mais qui pour la plupart ont recours aux mêmes intrigues, et bien entendu aux mêmes rebondissements. S'il existe de nombreux formats dits historiques, les dramas de société sont ceux qui attirent le plus les téléspectateurs. En général, des trio ou quatuors amoureux se séparent et se réunissent sur une histoire mêlant de riches technocrates et des familles dans le besoin.Ce mois-ci, trois k-dramas ont été lancés en Corée et parallèlement sur Netflix, et rencontrent un franc succès. Le premier, qui est unque l'on pourrait qualifier de "traditionnel" d'un point de vue scénario, c'est(SKY캐슬). Un feuilleton qui porte un regard noir, avec un léger très d'humour, sur l'obsession des Sud-coréens pour l'éducation.L'histoire porte sur des familles riches qui vivent en cercle fermé dans un village du nom de SKY Castle situé en banlieue de Séoul (Yongin) et qui souhaitent que leurs enfants intègrent la plus prestigieuse école de médecine du pays (SKY dans le titre rappelle bien évidemment le nom des trois meilleurs universités du pays :éoul University,orea University etonsei University). Les hommes se concurrences les plus hauts postes au sein d'un hôpital de la capitale, et les femmes, à chacune leur style, se comparent sans cesse pour mieux se confronter. Les audiences ont explosé en seulement 6 épisodes, passant de 1.7% à 9% (9.75% sur Séoul).Le deuxième est und'un genre un peu particulier :(알함브라 궁전의 추억). Un feuilleton tourné en Corée mais surtout dans la ville de Grenade, en Espagne, à deux pas du palais d'Alhambra. Il raconte une histoire d'amour et de suspense mêlée à un univers des jeux vidéos futuristes. La qualité du filmage change destraditionnels et la production peut surprendre par son côté "professionnelle".Le héros, qui est joué par l'acteur Hyun Bin, joue à un jeu de rôle grandeur nature dans la ville de Grenade en plaçant une lentille de contact sur ses yeux et en combattant avec son épée des chevaliers en mode AR (Réalité augmentée). Un style novateur dont les effets spéciaux peuvent parfois laisser penser à un film plutôt qu'à un. Là aussi, un feuilleton coréen qui attire du monde : 8.2% d'audience et 11,18% sur Séoul.Le troisième est un peu en perte de vitesse (3.4%) face aux deux premiers précédemment cités :(일단 뜨겁게 청소하라). Il faut dire que le casting deetest d'un niveau élevé et est la raison des fortes audiences enregistrées. Ce feuilleton a pour originalité d'avoir été construit à partir d'une série Webtoon (voir sur le même sujet), qui sont des bandes dessinées numériques diffusées sur le net. Une histoire d'amour entre deux jeunes gens qui ont des standards différents concernant la propreté.est disponible sur Netflix et JTBCDiffusion vendredi et samedi à 23h, heure coréenne.16 épisodes de 60 minutes.est disponible sur Netflix et tvNDiffusion samedi et dimanche à 21h, heure coréenne.16 épisodes de 60 minutes à 70 minutes.est disponible sur Netflix et JTBCDiffusion lundi et mardi à 21h30, heure coréenne.16 épisodes de 60 minutes.