Quatre "nouvelles villes" pour stabiliser le marché immobilier

Le gouvernement sud-coréen est face à un dilemme. Et ce n'est pas nouveau. La bulle immobilière n'a de cesse de grimper dans la capitale. Et si tout le monde pense qu'elle va exploser chaque année, elle survit, et gonfle même pour atteindre des prix démentiels sur certains logements du cœur de Séoul. En cinq ans, le prix d'un appartement peut être multiplié par plus de trois fois son coût d'origine ! Si la législation mise en place permet de limiter la spéculation, les Coréens, fins calculateurs, arrivent toujours à trouver les solutions pour contourner les règles avec de fausses adresses, de faux divorces, etc. (voir Tendance : Divorcer pour mieux se loger ).C'est la raison pour laquelle le gouvernement, par la voix du Ministère du territoire, des infrastructures et des transports, a annoncé hier le développement de quatre nouvelles villes en bordure de Séoul. La finalité est de construire pas moins de 155 000 nouveaux logements afin de stabiliser le marché immobilier. Le facteur clé étant la distance avec Séoul, les quatre villes sélectionnées sont à moins de 30 minutes de la capitale. Les quartiers choisis sont situés dans les provinces limitrophes de Séoul à savoir Gyeonggi et Incheon.À Incheon, c'est le quartier de Gyeyang qui s'étant tout en longueur au Nord de Bupyeong. Du côté de Gyeonggi, ce sont les quartiers de Wangsuk à Namyangju, de Gyosan-dong à Hanam et de Gwacheon, à proximité du grand zoo de Séoul. Ces quatre nouvelles villes sont soit le long de la capitale soit à proximité, pour une distance moyenne de 2 kilomètres de distance avec Séoul. "" a déclaré Kim Hyun-mee, la ministre du territoire.Après un premier plan avec Bundang et Ilsan, nouvelles villes développées sous la présidence de Roh Tae-woo dans les années 90, puis un second plan avec Pangyo, Dongtan et Gimpo, choisies sous l'administration de Roh Moo-hyun en 2005, c'est donc le troisième plan en trente ans qui voit le jour. La plus grande surface de construction qui comptera le plus grand nombre d'appartements sera du côté de Namyangju, au Nord-est de Séoul. La zone s'étalera sur 11,3 millions de mètres carrés pour un total de 66 000 appartements. La ville Hanam s'étendra sur 6,49 millions de mètres carrés avec 32 000 appartements, suivi de Gyeyang avec 17 000 logements sur 3,35 millions de mètres carrés et enfin Gwacheon avec 7 000 appartements sur 1,55 millions de mètres carrés.Bien entendu, la ministre ne souhaite pas faire de ses villes des dortoirs pour les employés de Séoul, mais bien des villes qui développeront leurs propres industries et emplois. Par ailleurs, il est d'ores et déjà acté que toutes les crèches seront des crèches publiques et que les profits qu'elles généreront seront utilisés dans des projets de bien-être public comme des centres communautaires et des bibliothèques. Un travail intensif sera mené pour réduire la pollution tant que possible dans ces zones avec des bus à hydrogène et la construction de parcs 1,5 fois plus grands que dans les "nouvelles villes" déjà existantes.