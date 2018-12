Que se passe-t-il pendant une journée à Séoul ?

Comme chaque année, le gouvernement métropolitain de Séoul publie son livre annuel des statistiques. Et pour l'année 2017, la compilation de chiffres et de graphiques sur les indices démographiques de la ville montrent plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, que le nombre de naissances par jour dans la capitale Sud-coréenne tombe pour la première fois sous la barre des 200, et de loin, puisqu'il est en moyenne de 179 naissances par jour. Il témoigne du taux de natalité extrêmement bas de Séoul qui pour la troisième année consécutive atteint 0,836 bébés par femme.Face à cela, chaque jour, 118 Séouliens perdent la vie. Une balance qui devient inquiétante et qui pourrait rapidement, comme pour Busan (voir), s'inverser et accroître le dépeuplement naturel de la capitale. Au niveau des relations amoureuses, Séoul enregistre une moyenne de 147 mariages par jour et presque un tiers qui divorcent (47). Et d'un point de vue criminalité, la capitale, qui est pourtant bien surveillée avec ses caméras à chaque coin de rue, sur chaque devanture et dans chaque voiture, connaît 877 actes criminels quotidiennement. En 2017, les pompiers ont eu du travail avec 16,4 incendies par jour.Sur la consommation, la ville a utilisé autant d'électricité en 2017 qu'en 2016 avec un total de 46,3 million de mégawatts par heure. Idem pour les énergies fossiles avec 128 000 barils de pétrole et 12 millions de mètres carrés de gaz naturel liquéfié chaque jour. Et concernant l'eau, le résident Séoulien utilise en moyenne 303 litres d'eau par jour (ce qui paraît énorme tout de même). Dans l'autre sens, la ville comptait pour une journée de 2017 9 608 tonnes de déchets ménagers.Pour les transports, le métro est le moyen de transport le plus utilisé avec 39% d'utilisation par un résident de la capitale. Chaque jour, le réseau du métro de Séoul a transporté pas moins de 7,8 millions de passagers ! Vient ensuite le bus avec 26% et 4,2 millions de passagers journaliers. Les véhicules privées arrivent en troisième position (24%). 91 nouveaux véhicules roulent sur le bitume de Séoul chaque jour avec un total de 3,1 millions enregistrés dans la capitale.Au niveau du découpage de la population, la plus grande communauté de Séouliens vit du côté de Songpa (à l'Est), suivi des quartiers de Gangseo (à l'Ouest du côté de Gimpo) et Gangnam (au Sud-est). Le nombre de Séouliens a cependant chuté de 80 000 personnes par rapport à 2016 pour atteindre 10,1 millions de citoyens. D'un point de vue éducation, la chute des naissances se fait sentir dans les classes de primaire avec 428 000 écoliers contre 665 000 dix années auparavant (2007).Les retraités sont toujours plus nombreux avec 64 249 personnes de plus de 65 ans recensés à Séoul, soit 13.5% de sa population. En d'autres termes, la capitale pourrait devenir une "société âgée" très rapidement, cette définition s'appliquant lorsque 14% de la population dépasse les 65 ans. Sur les 64 249 retraités, un cinquième vivait seul en 2017. 2.6% de la population séoulienne est étrangère avec 267 000 propriétaires de la fameuse "Alien Card". Et sur ces étrangers, 60% sont chinois !Le coût de la vie a augmenté l'année dernière avec un indice des prix à la consommation qui a pris +7.6% par rapport à il y a cinq ans (2012). Parmi les produits ayant connu la plus forte hausse, il y a les cigarettes, les œufs, le bœuf et les boissons gazeuses. Les prix du pétrole, du gaz et du riz dont chuté entre 10 et 20%.