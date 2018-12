Samsung annonce une collaboration avec Supreme Italia

Site e-commerce de SupremeSpain qui n'a aucun lien avec Supreme NYC.

Attention, comme vous pouvez le lire dans de nombreux articles depuis hier, Samsung n'est pas en train de collaborer avec la marque Supreme mais avec un fabricant officiel de copie de produits identifié par la marque Supreme. Samsung Electronics a tout simplement décider de collaborer non pas avec Supreme NYC, représentant la marque Supreme que tout le monde connaît, mais Supreme Italia, une société basée à Barletta.Cette entreprise a su jouer avec les limites des lois de propriété intellectuelle en s'appropriant le style et la marque d'une autre société, Supreme dans ce cas, mais en déposant sa marque en Italie. La marque Supreme du groupe Supreme Italia est ainsi protégée (voire même favorisée) par la loi italienne depuis sa victoire cet été lors d'un procès qui l'opposait à Supreme NYC pour le droit d'utilisation de la marque Supreme en Italie et en Espagne. Les sociétés italiennes et espagnoles revendent des copiesSupreme Italia et Supreme Spain sont en fait détenus par une seule et même société basée en Angleterre : International Brand Firm (IBF). Et si Samsung a choisi cette marque pour associer le lancement de son nouvel appareil le Galaxy A8 en Chine, c'est parce que Supreme Italia lancera à partir de l'année prochaine ces premières boutiques dans l'Empire du Milieu, marché sur lequel Supreme NYC n'est pas établi. Toutes les collaborations possibles entre les deux marques, qui n'ont pas encore été annoncées, seront utilisées uniquement pour le marché chinois.Si le directeur du marketing de Samsung Electronics pour la Chine, Leo Lau, a déclaré sur le réseau social chinois Weibo (voir ci-dessus) : «», ce post a été effacé depuis.Si ce n'est pas une erreur du géant de l'électronique sud-coréen, cela semble étrange de la part d'un groupe qui recherche une reconnaissance internationale permanente, surtout après les incidents qui ont frappé ses appareils Galaxy Note 7 il y a deux ans. Pour rappel, Samsung est la multinationale qui a dépensé le plus d'argent en publicité et promotion en 2017 selon la liste Ad Age qui classe les 100 plus importants publicitaires du monde.Samsung, afin de redorer son image, aurait ainsi dépensé 11,2 milliards de dollars, un budget en augmentation de 13% (!) par rapport à l'année précédente. Il est suivi par Procter & Gamble à 10,5 milliards de dollars, L'Oréal avec 8,6 milliards, Unilever avec 8,5 milliards et Nestlé avec 7,2 milliards de dollars.