Busan en guerre contre le marketing de la prostitution

Vue à 11h du matin dans le quartier d'Ehwa, Séoul.

En Corée du Sud, les bars à hôtesses et autres lieux de prostitution utilisent le "flyer" comme outil marketing. Des flyers sous toutes ses formes, qu'ils soient en format A5 collés sur des poteaux dans les rues ou en format "carte de visite" envoyés d'un coup de main millimétré sur les pas de portes des commerces, des bars et des clubs par des jeunes hommes en moto noire, casque vissé sur la tête. Dans les quartiers animés des grandes villes de la péninsule, c'est une véritable pollution visuelle qui dure du début de soirée jusqu'à midi le lendemain. Des images avec un numéro de téléphone et surtout la photo d'une jeune fille dénudée.Alors face à cette pollution visuelle incessante et aux plaintes constantes des habitants, le quartier nord de Busan (Buk), où se trouve le principalde la ville, a décidé de passer à l'action. Animé par des établissements sexuels, des prêteurs d'argent et d'autres business du genre, qui utilisent des cyclistes, des chauffeurs ou des piétons pour distribuer leurs tracts, le quartier passe à la vitesse supérieure avec une stratégie marketing inverse : bombarder les standards téléphoniques de ces sociétés.Annoncée hier comme nouvelle arme de frappe de la police busanaise, cette stratégie, qui entrera en vigueur à partir du mois d'avril une fois qu'elle sera adoptée par le conseil municipale, consiste à appeler les numéros affichés sur les flyers toutes les 20 minutes avec des informations sur les amendes encourues en cas de violation de la réglementation de la publicité et sur les procédures légales d'enregistrement des publicités. Pour les établissements liés à la prostitution qui ignorent les premiers appels du genre, une seconde vague d'appels est effectuée toutes les 10 minutes.Si les établissements ne cessent pas leur communication via flyers après cette deuxième vague, alors ce sera un "", annonce la police du quartier nord de la ville portuaire. La police mettre en place une automatisation des appels téléphoniques avec un appel toutes les 3 secondes à 5 minutes. Ce ne sera pas un premier coup d'essai pour la Corée du Sud puisque Suwon a procédé de la sorte en 2017 et cette stratégie a rencontré un énorme succès : une chute de 74% du nombre de flyers illégaux sur le bitume.