Envolée des prix des repas à l'extérieur

Les prix montent ! Selon la Korea Consumer Agency, que ce soit les gimbap, les naengmyeon ou encore les bibimbap, les plats consommés dans les restaurants ont connu une inflation pour atteindre jusqu'à 8% en 2018. Sur les huit plats listés par l'agence, sept ont connu une augmentation des prix.Les gimbap ont vu leur prix moyen augmenter de 8.1% (+177 wons) pour atteindre les 2 369 wons le rouleau, le bol de naengmyeon (pâte froide) tourne désormais autour de 8 846 wons (+8% soit une augmentation de 654 wons) et le Bibimbap vaut en moyenne 8 731 wons, soit un bond de +7.6% (+616 wons).La soupe de kimchi (김치찌개 백반) prend 5.8%, la poitrine de porc dite samgyeobsal (삼겹살) +4%, les pâtes faîtes à la main (칼국수) +2.9% et le poulet au gingembre et en soupe (삼계탕) +1.9%. Et si l'on fait la comparaison des prix entre le mois de décembre 2018 et le mois de janvier 2019, on constate que cette période est la plus propice à l'inflation.En seulement un petit mois, le gimbap a par exemple pris 100 wons (+4.4%), le bibimbap a vu son prix augmenter de 1.3%, la soupe de kimchi +0.6%, le poulet en soupe +.05% et les nouilles froides +0.4%. La seule bonne nouvelle en 2018 vient de la gastronomie chinoise : la Korea Consumer Agency annonce ainsi que le prix moyen des nouilles en sauce noire (자장면) a chuté de 3.1% pour atteindre 4 808 wons (par rapport à 4 962 wons auparavant).