Kim Jong-un dans le train pour Hanoï : pourquoi, avec qui et par quel chemin ?

Cela aurait pu lui prendre 4 heures, au chaud, dans les airs, entre Pyongyang et Hanoï. Mais pour Kim Jong-un, un peu comme pour Trump, chacun dans leur style, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.Le dirigeant nord-coréen a donc décidé de faire le voyage jusqu'au Vietnam à bord de son train blindé. Un voyage de 4 500 kilomètres qui lui prendra environ 60 heures ! En effet, son train ne voyage qu'à une vitesse de 60km/h (37mph). Rien que pour rejoindre Pyongyang à Pékin, il lui faut 18 heures trente.Un voyage qui, d'après les experts et autres journalistes spécialisés sur le royaume ermite, prouve trois choses : premièrement, Kim Jong-un souhaite rester dans la lignée de son père et de son grand-père qui ne voyageaient qu'en train. Une façon de montrer au monde que malgré l'ouverture, il n'en oublie pas pour autant ses fondamentaux. Sans oublier que son père, Kim Jong-il (69), est mort le 17 décembre 2011 alors qu'il voyageait à bord d'un train.Deuxièmement, en prenant le train, Kim Jong-un traversera la Corée du Nord mais aussi et surtout son allié, la Chine. Et traverser l'empire du milieu du nord au sud est également une manière de prouver les liens étroits qui unissent les deux pays communistes.Troisièmement, ce voyage épique fait beaucoup parler de lui. Tout comme le lieu de la rencontre a fait parler de lui pendant les deux derniers mois. Une solution pour détourner l'attention du fait que peu de progrès ont été réalisés dans les négociations avant la tenue du sommet Trump-Kim dont la dénucléarisation est le principal objet.Les médias nord-coréens ont indiqué que le train blindé avait quitté la gare de Pyongyang vers 16h30. Kim Jong-un est actuellement à bord, accompagné de sa soeur Kim Yo-yong, du vice-président du parti des travailleurs Kim Yong-chol, et du ministre des affaires étrangères Ri Su-yong, ainsi que d'autres responsables clés du gouvernement nord-coréen.D'après les premières indications, le train n'a pas fait d'arrêt à Pékin comme beaucoup attendait et arrivera aujourd'hui à Nanning après avoir passé Changsha. Une fois arrivé à la frontière, Kim Jong-un prendra une voiture pour rejoindre la capitale vietnamienne où l'attendent une centaine de membres de sa garde rapprochée, arrivés via Air Koryo.