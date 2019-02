La 5G, c'est bien beau, mais ça sert à quoi ?

Tout le monde parle de 5G. Et la bataille entre les géants mondiaux des télécommunications et de l'Internet est lancée depuis plusieurs mois maintenant. Qui sera le premier à commercialiser un service en 5G ? Quels appareils téléphoniques fonctionneront concrètement en 5G ? À quelle vitesse ira mon Internet une fois que je serai en 5G ? Combien va me coûter un service en 5G ?Elle est partout, mais au final, à quoi va servir la 5G ? Est-ce vraiment différent de la 4G ? Les trois grands opérateurs nationaux que sont KT, SK Telecom et LG Uplus, qui ont lancé leurs premières opérations en 5G au mois de décembre dernier (première mondiale), cherchent désormais à incorporer ce système dans la vie de tous les jours.Et c'est pour répondre à cela que SK Telecom, l'un des leaders des télécoms en Corée du Sud, a ouvert son tout nouveau bureau en 5G à la presse, quelques semaines après avoir déjà présenté aux médias l'usine du futur connectée en 5G. Ce nouveau lieu de travail semble futuriste à première vue, mais il pourrait rapidement devenir la norme dans les années qui viennent.En plein cœur de Séoul, à deux pas de Myeongdong, dans sa tour vitrée, SK Telecom a ouvert un bureau mêlant les dernières technologies de l'information et de la communication comme la 5G mais aussi l'intelligence artificielle.En matière de 5G, "" annonce Shin Sang-kyu, à la tête des relations entre employés au sein de SK Telecom. La 5G permet de créer une convergence des technologies comme l'intelligence artificielle, la réalité augmentée (IoT), l'Internet des objets ou encore la réalité virtuelle. Parmi les technologies présentées, un système de contrôle automatisé de la température, de l'humidité et de la luminosité dans les bureaux via des capteurs IoT.Pour les employés, plus besoin de cartes magnétiques, de codes ou d'empreintes digitales pour pouvoir accéder à un espace privé ; tout se passe via l'analyse physique par un petit écran à côté des points d'accès (technologieet analyse d'image). Dans les bureaux, plus besoins d'ordinateurs, qu'ils soient portables ou fixes. Vous connectez simplement votre smartphone à un dock via la technologie VDI (image ci-dessus) pourEt pour la réunion avec les équipes hors de Séoul, plus besoin d'un appareil de téléconférence, d'un écran et d'une présentation PowerPoint qui saccade à chaque changement de slides. Le bureau est équipé de la "T Real Telepresence" (image ci-dessus), une technologie combinant réalité virtuelle (VR) et réalité augmentée (AR) et qui permet aux équipes de tenir une réunion et de partager des matériels visuels ensemble et simultanément.La 5G permet également certains gadgets comme l'on retrouve dans la cafétéria avec la vente de repas via une machine sous intelligence artificielle ou encore un robot barista pour préparer votre café. Pour Shin, "".