La Corée du Sud investit 261 milliards d'euros dans le social

261 milliards d'euros. Oui, ce ne sont pas des milliers ni des millions mais bien des milliards. En monnaie locale, les zéros donnent le vertige : 332 000 000 000 000 de wons. C'est le montant du budget qui a été approuvé et annoncé par le ministère de la santé et du bien-être. Un budget qui sera réparti sur les cinq prochaines années, jusqu'en 2023, et qui a pour but de permettre à la Corée du Sud d'atteindre une des meilleures qualités de vie au monde.L'objectif est d'entrée dans le top 10 mondial d'ici à 2040 en atteignant une 20ème place en 2023. Un enjeu de taille pour le pays du Matin clair qui, en 2008, était dans les derniers de la classe (27ème sur 30) parmi les membres de l'organisation pour le développement et la coopération économique (OCDE). Pour mieux comprendre comme l'OCDE évalue la qualité de vie de ses pays membres, rendez-vous sur le site dédié de l'organisation Dans la feuille de route mise en avant par le ministère de la santé, le gouvernement vise à améliorer la qualité des moyens de subsistance de la population via un objectif à long terme permettant à chacun de vivre une vie épanouissante. Parmi les grands points composant ce projet social d'envergure, on retrouve l'éducation mais aussi l'emploi ou encore la santé.La gratuité des cours d'anglais à tous les lycéens du pays fait parti des mesures annoncées tout comme l'extension des prestations sociales pour les travailleurs temporaires et des aides pour les quelques 420 000 personnes se retrouvant aujourd'hui dans des "angles morts" du système de protection sociale. Le système de sécurité sociale devrait également proposer une couverture plus étendue de la population comme la couverture des dépenses lors d'un IRM ou pour les échographies.