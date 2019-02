La Corée met 290 millions d'euros pour racheter la Tour Europe à Paris

La Tour Europe, esthétiquement parlant, c'est pas le plus sexy des immeubles. Financièrement parlant, ça semble intéressant pour Korea Investment & Securities Co. À première vue, ce serait pas moins de 370 milliards de wons qui seront mis sur la table dans le courant du mois de mars, soit environ 290 millions d'euros.Pour son troisième investissement immobilier à l'étranger de l'année, après la Tour Pirelli à Milan (Italie) et l'immeuble abritant Novo Nordisk à Copenhague (Danemark), la société d'investissement sud-coréenne entre dans la phase finale pour le rachat de cet immeuble, situé à La Défense, à trois kilomètres à l'ouest de Paris. La défense, pour rappel, c'est 25 000 résidents permanents et 45 000 étudiants, et le plus important quartier d'affaires de la région parisienne.Pour acquérir cet immeuble, la maison de courtage coréenne investira d'une part 170 milliards de wons qui seront accumulés via des investisseurs institutionnels et des bons de souscription, et d'autre part 200 milliards de wons via des prêts d'institutions financières coréennes.Korea Investment & Securities Co. souhaitait à la base acquérir la Tour Majunga pour 1 000 milliards de wons, mais au regard de la concurrence sur le dossier, le groupe a préféré se tourner vers la Tour Europe, qui héberge Dalkia filiale d'EDF.Rachetée en 2016 par le gestionnaire d'actifs américain BlackRock, la Tour Europe fait depuis quelques mois déjà l'objet d’une importante rénovation visant à transformer le pied de la tour pour y créer une offre commercial et moderniser son accueil avec des grandes marquises en béton fibré de 110 mètres carrés avec sept mètres de portée. Avec cette rénovation, cet immeuble sera le premier du quartier d'affaires à s'ouvrir au public.Côté parvis un café va y être aménagé tandis qu'un restaurant « rooftop » remplacera une partie de l'ancienne salle des nations qui aurait initialement dû accueillir des salles de conférences ainsi qu'un auditorium. Une grande salle de fitness de mille de mètres carrés, elle aussi accessible à tous, sera également édifiée à l'étage inférieur.