La pollution donne au moins le sourire à quelqu'un

La pollution est devenue un véritable enjeu national pour la Corée du Sud. La population est concernée par ce problème de manière quotidienne. Les chutes de neige d'aujourd'hui pourraient être bien vue si elles n'étaient pas chargées en particules fines. Vous pensiez sortir courir sous la neige avec vos enfants la bouche ouverte ? Évitez, cela est désormais dangereux pour votre santé !Mais si les Coréens en ont marre, c'est l'industrie des purificateurs d'air qui peut avoir le sourire. De 2016 à 2018, les ventes de purificateurs d'air ont tout simplement triplé ! Rien qu'en 2018, les Coréens ont acheté pas moins d'1,8 millions de machines soit l'équivalent de 760 milliards de wons (676 millions de dollars), selon une étude de marché menée par GfK. En 2016, "seulement" 698 000 purificateurs ont été vendus pour 220 milliards de wons.Comme dans toutes les industries, le marché des purificateurs a sa période haute et sa période basse. Et vous vous en douterez, la période haute arrive à grand pas. C'est en effet au printemps que la demande en purificateurs d'air est la plus importante ; en 2018, les ventes de mars et d'avril ont été les plus importantes avec respectivement 260 000 et 290 000 équipements livrés.Pour le printemps ? Parce que c'est la saison où, en plus de la pollution habituelle chargée en particules fines et ultra-fines, vient s'ajouter les sables jaunes (provenant de Mongolie et de Chine) chargés également en métaux lourds.Le reste de l'année (hors août et octobre), c'est environ 180 000 purificateurs qui ont été écoulés chaque mois. Voyant le marché croître et la demande en qualité grandir, les fabricants n'hésitent plus à proposer des appareils à des prix exorbitants, pour lesquels les Coréens sont prêts à mettre la main à la poche.Aujourd'hui, les purificateurs d'air proposent différentes options : mode de fonctionnement, capacité de filtrage, niveau du bruit, etc. La couverture de l'appareil en terme de surface est également un facteur important lors du processus d'achat.Actuellement, au regard des nouveaux appareils haut de gamme, le prix moyen d'un purificateur atteint les 420 000 wons, soit 30% de plus que le prix moyen enregistré en 2016, rapporte GfK. Et ce n'est plus uniquement Samsung Electronics ou LG Electronics qui se battent sur ce marché.La concurrence étrangère a vu le filon et propose désormais des appareils aux designs innovants avec de nouvelles technologies intégrées. Le suédois Electrolux et le japonais Balmuda ont par exemple choisi la Corée du Sud pour introduire leur tout dernier appareil : deux purificateurs (Pure A9 et The Pure) dont les prix débutent à 749 000 wons.