Le cannabis thérapeutique débarque en Corée du Sud

Pendant un demi-siècle, la Corée du Sud n'a eu de cesse de s'opposer aux importations, aux exportations et à la production de la marijuana. C'est la première fois que Séoul fait évoluer sa politique sur le sujet, de quoi ravir les patients nécessitant des traitements à base de cannabis, des patients principalement atteints de maladies rares.C'est le ministère de la sécurité alimentaire et pharmaceutique qui a fait adopter à l'Assemblée nationale son projet de loi visant à modifier la loi existante afin de permettre l'importation et l'exportation de doses non-hallucinogènes de marijuana à des fins médicales pour les patients souffrant d'épilepsie et autres maladies.La consommation de telles substances sera possible pour les patients qui en feront la demande auprès du, une agence gouvernementale qui fournit des médecines rares aux patients après prescription d'un médecin. Il existe cependant des restrictions comme le fait que le médecin doit soumettre un document officiel précisant qu'aucun traitement alternatif n'est disponible en Corée du Sud.La législation sud-coréenne est extrêmement rigide sur le sujet. En vertu de la législation antidrogue du pays, fumer et participer au trafic de marijuana pour une consommation dite récréative est totalement illégale. Les personnes qui se font attraper par les services de police encours des peines pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison.