Les Coréens plus endettés que jamais

C'est un nouveau record. Et quel record. Bien triste. La Corée du Sud va mettre du temps avant de pouvoir relever la tête face à tous les nouveaux enjeux qui la frappent. Selon la Commission pour le commerce équitable, le montant moyen de la dette des ménages en décembre 2018 a atteint les 77 millions de wons (60 000 euros), un niveau jamais vu jusqu'à présent, 4.6% plus élevé qu'en décembre 2017.En un an, la dette totale des foyers, qui représente la dette (prêts issus de la banque, de l'assurance, de capital et de cartes de crédit) combinée de tous les membres d'un foyer, a augmenté de 5.8%, pour atteindre 1 534 600 milliards de wons (1 202 milliards de d'euros). Une augmentation de la dette qui devrait continuer à augmenter plus vite que la croissance du PIB dans les années qui viennent, assurent les experts.Depuis 2002, date à laquelle la Commission a commencé à compiler les données sur le sujet, le niveau d'endettement n'a jamais diminué car les Coréens n'ont de cesse d'emprunter pour couvrir leur achat de logement et couvrir un coût de la vie toujours plus haut.C'est sous la présidence de Park Geun-hye, destituée en 2017, que la croissance de la dette a explosé. Une politique de stimulation du marché immobilier via l'encouragement aux prêts négociés avec les institutions financières à des taux records en est la raison.La Banque de Corée (banque centrale) a également assoupli de manière quantitative sa politique en diminuant son taux de base à son niveau le plus bas. Une politique favorisant par conséquent les emprunts qui ont passé la barre des 60 millions de wons en 2015 puis des 70 millions de wons l'année suivante.Moon Jae-in a de son côté cherché à éteindre l'incendie dès sa prise de pouvoir en adoptant une réglementation plus stricte pour les nouveaux emprunts, alors que les prix des logements, en particulier sur Séoul, explosaient. Résultat : la dette moyenne des ménages a stagné au niveau actuel. "" assure un membre du comité du conseil monétaire de la banque centrale.Une position qui pourrait cependant faire très mal aux foyers à bas revenus. "Les prêts sont disponibles pour un tout petit nombre de personnes bénéficiant d'une notation de crédit élevée." souligne un chercheur du LG Economic Research Institute.