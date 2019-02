L'ONU ouvre les portes de la Corée du Nord aux associations françaises

Les associations françaises d'assistance Première Urgence Internationale (PUI) et Handicap International se sont vu être exemptées les 29 et 30 janvier dernier des sanctions de l'Organisation des Nations Unies pour l'envoi de matériel en Corée du Nord. Une exemption des sanctions qui durera six mois d'après le site de l'organisation internationale.Une excellente nouvelle pour la Corée du Nord et les associations. Handicap International peut ainsi se remettre au travail quant à ses projets "d'inclusion et de protection sociale des personnes vulnérables" et de "réalisation d'une inclusion dans les communautés des personnes handicapées en facilitant un meilleur accès aux services". Handicap International compte envoyer 73 équipements dédiés aux handicapés, comme des fauteuils roulants, des béquilles, ou encore des sièges de toilettes, le tout représentant une valeur de 233 363 euros.De son côté, Première Urgence Internationale, qui est l'une des six organisations non-gouvernementales autorisée à proposer une aide humanitaire en Corée du Nord, a été exemptée des sanctions de l'ONU pour son projet "d'amélioration de l'état nutritionnel des enfants et de la résistance des ménages". PUI est déjà très présent là-bas comme récemment avec un programme de formation sur la transformation laitière. Nicolas, ingénieur agro-alimentaire pour PUI, a fait le déplacement en Corée du Nord afin d'y former la population sur la transformation du lait.Il raconte sur le site de PUI cette anecdote : «Pour rappel, la Corée du Nord, c'estselon le dernier rapport de l'ONU sur les besoins du pays. Selon les Nations Unies, environ 10 millions de personnes en Corée du nord sont sous-alimentées ce qui fait qu'un enfant sur cinq souffre d'un retard de croissance. Avec cette nouvelle vague d'exemptions, pas moins de 12 projets d'assistance humanitaire sont désormais possibles pour la Corée du Nord.