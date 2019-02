Quelle sera l'annonce de Cheollima, cette mystérieuse organisation anti-Corée du Nord?

Ce serait eux qui seraient derrière la mission de secours du fils de Kim Jong-nam, demi-frère de Kim Jong-un assassiné à l'aéroport international de Kuala Lumpur en février 2017. Ce groupe, c'est le Cheollima Civil Defense. Han-sol, qui est donc le neveu du dirigeant nord-coréen, aurait été la cible d'une tentative d'assassinat par un commando nord-coréen.Sauvé donc par ce groupe encore peu connu (tout à commencer en mars 2017 avec le "sauvetage" de Han-sol),le présente juste après l'assassinat de son père dans laquelle il remercie les gens qui l'ont sauvé et indique être en sécurité avec sa mère et sa soeur. Ce lundi, le groupe a publié deux annonces sur son site coréen extrêmement simpliste et dont la dernière annonce datait du 11 juin 2018.À 4h38 du matin le lundi 25 février :(avec leur adresse email).Puis à 13h10, le même jour :Une menace qui bien entendu permet au groupe de faire trembler le pouvoir nord-coréen alors que Kim Jong-un, arrivé fraîchement au Vietnam aujourd'hui même, attend désormais Donald Trump pour un deuxième sommet visant la dénucléarisation de la péninsule nord-coréenne.