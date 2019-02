Record de liquidités pour Samsung Electronics

C'est du jamais vu pour lesud-coréen. Samsung Electronics, filiale du groupe Samsung, a accumulé en 2018 pas moins de 100 000 milliards de wons de liquidités, soit environ 88,8 milliards de dollars. Le secteur des semi-conducteurs est évidemment la raison d'un tel record, un secteur dont le marché est en croissance constante.D'après de multiples sources issues de l'industrie, les réserves de trésorerie (combinaison de trésorerie, d'actifs encaissables, de produits financiers à court terme et de dépôts à long terme) détenues par Samsung Electronics, sur une base consolidée, à la fin de l'année dernière atteignaient très exactement 104 200 milliards de wons, soit une hausse de 24.7% par rapport aux 83 600 milliards de wons de l'année précédente, rapportait hier leLa réserve de trésorerie de Samsung Electronics représentent pas moins de 38% de sa capitalisation boursière qui est de 274 900 milliards de wons (à la fermeture du cours le 15 février). Et en comparaison avec les grands acteurs de l'industrie locale, le montant de cette réserve représente pas moins du double de la valeur de SK Hynix Inc., la deuxième plus grande société cotée en Corée du Sud (53 700 milliards de wons), et le quadruple de Hyundai Motor Co. (25 800 milliards de wons), le deuxième plus grand groupe de Corée du Sud derrière Samsung.Cette augmentation massive des liquidités de la société a permis une croissance de 12.5%, en glissement annuel, des actifs totaux de Samsung Electronics, qui ont atteint un nouveau record en 2018 avec 339 360 milliards de wons. La trésorerie nette s'élève à 89 500 milliards de wons et le groupe a réalisé un bénéfice de 44 340 milliards de wons l'an dernier, grâce notamment à un marché des puces électroniques très vigoureux. Parallèlement, le groupe coréen a ralenti ses investissements dans ses installations, avec 29 400 milliards de wons contre 43 400 milliards en 2017.De telles liquidités sont une excellente nouvelle pour Samsung Electronics qui peut voir venir et contenir tout choc provoqué par des risques à court-terme et ainsi prévenir une possible érosion du capital suite à de mauvais résultats impliquant une chute des bénéfices. Autre facteur positif : une plus grande flexibilité face à l'évolution de l'environnement commercial, qu'il soit interne ou externe. Une rumeur court même actuellement, selon certains experts du secteur, comme quoi Samsung Electronics s'apprêterait à racheter une société étrangère spécialisée dans les semi-conducteurs.